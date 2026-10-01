Vụ gian lận điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang: Vi phạm xảy ra tại tất cả các phòng thi và đối với tất cả các môn thi

Ngày 7/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đến ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định rút vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Huy Bảo

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc, thống nhất cách thức nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao.

Các sai phạm được xác định xảy ra trong nhiều khâu của quá trình tổ chức kỳ thi. Cụ thể, gồm có những sai phạm như sau: Bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi; Giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi; Chỉ đạo giáo viên, giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi.

Theo cơ quan điều tra, những hành vi này xảy ra tại tất cả các phòng thi và đối với tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một trong những kỳ thi có quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng triệu thí sinh và là căn cứ quan trọng cho việc xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì vậy, mọi khâu của kỳ thi đều phải được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc khách quan, trung thực và công bằng.

Cơ quan điều tra xác định vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục, đào tạo và niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi.

Đến nay, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với cái tinh thần là không có vùng cấm và không có ngoại lệ.