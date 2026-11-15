Vụ gian lận AI gây chấn động kỳ thi kế toán thuế Hàn Quốc

Han Won-seok thú nhận hành vi gian lận

Vụ việc thí sinh đứng đầu kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia của Hàn Quốc thừa nhận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận đang gây xôn xao dư luận nước này.

Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi kế toán thuế quốc gia thừa nhận gian lận.

Han Won-seok, người đạt điểm cao nhất kỳ thi năm nay, ngày 15-11 đã công khai thừa nhận hành vi gian lận thông qua một đoạn video do luật sư đại diện đăng tải.

Theo lời khai, Han đã sử dụng camera siêu nhỏ để chụp đề thi, gửi dữ liệu tới một công cụ AI để phân tích và nhận đáp án, sau đó xem kết quả trên điện thoại thông minh.

Luật sư của Han cho biết, họ không thể tiết lộ thêm chi tiết vì lo ngại những phương pháp gian lận tương tự có thể được người khác sử dụng.

Han đã nộp đơn tự thú cho cảnh sát Seoul và cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Người này cũng thừa nhận áp dụng phương thức tương tự trong vòng một của kỳ thi kiểm toán viên công chứng diễn ra trước đó.

Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt bởi thành tích gần như hoàn hảo của Han trong kỳ thi kế toán thuế.

Ở vòng một, thí sinh này trả lời đúng 159 trong tổng số 160 câu hỏi, đạt 397,5/ 400 điểm. Tại vòng hai, Han tiếp tục đứng đầu với 663/800 điểm, trở thành thủ khoa toàn quốc.

Kết quả xuất sắc bất thường này từng làm dấy lên nhiều nghi vấn trong giới chuyên môn và cộng đồng thí sinh.

Một số chuyên gia nhận định việc đạt số điểm gần như tuyệt đối trong điều kiện thời gian làm bài hạn chế là điều rất hiếm gặp.

Sau khi tiếp nhận đơn tự thú, cảnh sát Seoul đã mở cuộc điều tra chính thức.

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cũng đang xem xét các biện pháp hủy hoặc đình chỉ hiệu lực chứng chỉ kế toán thuế của Han, đồng thời rà soát lại kết quả các kỳ thi khác mà người này tham gia.

Các chuyên gia cảnh báo nếu không sớm xây dựng các cơ chế kiểm soát phù hợp, AI có thể trở thành thách thức lớn đối với tính công bằng và độ tin cậy của các kỳ thi quốc gia cũng như các kỳ sát hạch nghề nghiệp trong tương lai.

Theo SCMP