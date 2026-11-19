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Kháng cáo bản án vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Tháng 9/2025, Báo Phụ nữ Việt Nam từng phản ánh câu chuyện bà Nguyễn Thị Như (58 tuổi, Hải Phòng) kiên trì đi đòi tên cha cho cháu ngoại. Sau gần 5 năm theo đuổi vụ việc, gia đình đã có thêm một kết quả quan trọng: Người mẹ nhận được khoản tiền cấp dưỡng đầu tiên sau khi cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với tài khoản của người cha.

Trong vụ án "Tranh chấp xác định cha cho con", Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội ban hành Bản án sơ thẩm số 50/HNGĐ-ST ngày 1/6/2026, xác định anh Đinh Hoài N. là cha đẻ của cháu Trần Nhật B. Tòa buộc anh N. cấp dưỡng nuôi con 3 triệu đồng/tháng, tính từ tháng 6/2026 đến khi cháu đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định.

Sau khi bản án được tuyên, anh N. kháng cáo. Tuy nhiên, việc kháng cáo không làm đình lại nghĩa vụ cấp dưỡng. Theo điểm a khoản 2 Điều 482 Bộ luật Tố tụng dân sự, bản án, quyết định sơ thẩm về cấp dưỡng thuộc trường hợp được thi hành ngay, dù có thể bị kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị hoặc kiến nghị.

Theo bà Như, trong quá trình làm việc với cơ quan thi hành án, người cha từng nêu quan điểm chỉ cấp dưỡng khi có bản án phúc thẩm có hiệu lực. Gia đình bà tôn trọng quyền kháng cáo của anh N., nhưng mong muốn nghĩa vụ đối với đứa trẻ vẫn được thực hiện theo quy định pháp luật.

Thực hiện quyết định thi hành án ban hành ngày 15/7/2026, cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội tiến hành xác minh điều kiện thi hành. Hồ sơ thể hiện anh N. có tiền trong tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhưng không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ.

Quyết định về việc khấu trừ tiền trong tài khoản của người cha.

Sau khi phong tỏa tài khoản để ngăn chặn việc tẩu tán tiền, chấp hành viên tiếp tục ban hành Quyết định số 1530/QĐ-THADS.KV2 ngày 19/10/2026 về việc khấu trừ tiền trong tài khoản của anh N. Tổng số tiền phải khấu trừ là 21 triệu đồng.

Thi hành án dân sự TP Hà Nội chuyển khoản cho chị N.M (mẹ bé B.) tiền cấp dưỡng được khấu trừ từ tài khoản của người cha.

Khoản tiền này được chia làm 3 đợt. Trong đó, 15 triệu đồng là tiền cấp dưỡng từ tháng 6 đến tháng 10/2026; hai đợt tiếp theo, mỗi đợt 3 triệu đồng, tương ứng nghĩa vụ cấp dưỡng tháng 11 và tháng 12/2026.

Ngày 9/11/2026, chị Trần Thị N.M. (mẹ cháu B.), đã nhận được 15 triệu đồng chuyển từ tài khoản của Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Nội dung giao dịch ghi rõ khoản thanh toán tiền cấp dưỡng 5 tháng theo quyết định thi hành án.

Như vậy, khoản tiền người mẹ thực nhận là 15 triệu đồng, tương ứng mức cấp dưỡng 3 triệu đồng/tháng trong 5 tháng, từ tháng 6 đến tháng 10/2026. Hai đợt khấu trừ còn lại vẫn cần được thực hiện theo quyết định của cơ quan thi hành án.

"Tiền có thể cưỡng chế, tình cảm thì không"

Với bà Nguyễn Thị Như, việc cơ quan thi hành án phải cưỡng chế tài khoản người cha không phải điều gia đình mong muốn. Bà hiểu rằng tiền có thể được khấu trừ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không biện pháp nào có thể buộc một người phải dành tình cảm cho con.

"Tiền có thể cưỡng chế được nhưng tình cảm của người cha thì không thể cưỡng chế được", bà Như chia sẻ. Theo bà, gia đình không theo đuổi vụ việc để níu kéo tình cảm hay buộc người cha phải xuất hiện trong cuộc sống của đứa trẻ. Điều gia đình muốn là cháu được xác định rõ nguồn gốc, được bảo đảm quyền lợi và không phải lớn lên trong sự thiếu hụt thông tin về cha mình.

Trong sinh hoạt hằng ngày, gia đình cố gắng tránh nói những điều tiêu cực về người cha trước mặt cháu. Người thân vẫn tạo dựng hình ảnh người cha trong suy nghĩ của đứa trẻ, giải thích rằng bố đang ốm, phải chữa bệnh nên chưa thể đóng góp nhiều tiền nuôi con.

Bà Như cho rằng, khoản cấp dưỡng 3 triệu đồng mỗi tháng tuy không lớn nhưng có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần đối với đứa trẻ. Quan trọng hơn, nghĩa vụ của người cha đã được xác định bằng phán quyết của tòa án và phải được thực hiện trên thực tế.

Gia đình cũng không muốn việc thi hành án làm xáo trộn cuộc sống riêng của người cha. Kể cả sau này người này tự nguyện cấp dưỡng, gia đình vẫn mong việc chuyển tiền được thực hiện thông qua cơ quan thi hành án, không cần tiếp xúc trực tiếp.

"Chúng tôi không níu kéo tình cảm. Gia đình chỉ muốn làm đúng quy định pháp luật để cháu biết rõ sự thật về nguồn gốc của mình", bà Như nói.