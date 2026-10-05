Vụ Flydubai khơi lại bài toán camera buồng lái: An toàn và quyền riêng tư

Ngày 30-9, chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv phải hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk, Saudi Arabia.

Nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết cơ phó dùng rìu khẩn cấp trong buồng lái tấn công cơ trưởng và tìm cách chiếm quyền điều khiển. Cơ trưởng đã mở được cửa, tạo điều kiện để những người trên máy bay vào khống chế nghi phạm.

Một máy bay của hãng Flydubai. Ảnh: Flydubai

Theo Bloomberg, máy bay thương mại hiện phải trang bị thiết bị ghi âm buồng lái và ghi dữ liệu chuyến bay, nhưng chưa có yêu cầu tương tự đối với thiết bị ghi hình.

Trong những vụ việc liên quan đến hành động của phi công, camera có thể giúp làm rõ diễn biến mà âm thanh và thông số vận hành chưa thể hiện đầy đủ.

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) nhiều lần thúc đẩy quy định bắt buộc lắp camera buồng lái để bổ sung thông tin cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, các hiệp hội phi công phản đối vì lo ngại hình ảnh riêng tư bị khai thác hoặc sử dụng ngoài mục đích điều tra an toàn.

Tháng 8-2025, một hội đồng chuyên gia, gồm đại diện Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và ngành hàng không, khuyến nghị không áp dụng yêu cầu bắt buộc ghi hình trong buồng lái máy bay thương mại.

Trong tuyên bố ngày 30-9, FAA cho biết vẫn đang xem xét các khuyến nghị này. Như vậy, tranh luận được nối lại sau vụ Flydubai chưa dẫn đến quyết định mới về bắt buộc lắp camera buồng lái.