Vụ em trai tự đào huyệt chôn xác chị ruột trong nhà: Sự thật bất ngờ đến nhói lòng

Rối trí do không có tiền mua quan tài nên người em trai đã lấy xà beng đào huyệt tại nhà riêng để chôn xác chị ruột vừa mới qua đời sau nhiều năm chống chọi căn bệnh ung thư

Liên quan vụ việc em trai tự đào huyệt chôn xác chị ruột trong nhà đã xảy ra tại 18 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa (Phú Yên), ngày 25-3 UBND phường 1 cho biết, chính quyền cùng người dân địa phương đã quyên góp, hỗ trợ mai táng thi thể bà Trịnh Thị Bạch Tuyết (46 tuổi) tại Nghĩa trang Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa sau khi cơ quan công an kết thúc cuộc khám nghiệm tử thi và xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 23-3, người dân phát hiện ông Trịnh Anh Tuấn (44 tuổi) – chủ nhân tiệm may Anh Tuấn đã tự đào huyệt chôn xác người chị ruột Trịnh Thị Bạch Tuyết tại nhà riêng, nên khẩn báo Công an. Công an TP Tuy Hòa vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan đồng thời khám nghiệm hiện trường, khai quật nơi chôn xác để trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên khám nghiệm tử thi.

Theo tường trình của ông Trịnh Anh Tuấn, mặc dù đã lập gia đình và đã có một đứa con, nhưng do bất đồng tình cảm nên vợ chồng ông ly hôn cách đây gần 10 năm. Từ đó ông Tuấn sinh sống cùng chị gái Trịnh Thị Bạch Tuyết tại căn nhà nêu trên.

Thời điểm đó bà Tuyết là nhân viên cấp dưỡng Trường mầm non Sơn Ca – phường 7, Tuy Hòa. Cách đây 6 năm, bà Tuyết lâm bệnh ung thư vú nên phải nghỉ việc để điều trị dài hạn. Bao nhiêu tiền dành dụm bấy lâu đều lo chữa bệnh, trong khi ông Tuấn hành nghề thợ may giữa thời buổi nhiều người sử dụng quần áo may mặc sẵn ở siêu thị, shop thời trang, nên thu nhập bấp bênh.

Thi thể bà Tuyết được người em trai chôn ngay dưới gầm giường

Một người dân ở kế bên là bà Nguyễn Thị Phẩm (67 tuổi) trú ở 22 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa cho biết : “Cậu Tuấn sống khép kín, hiếm khi tiếp xúc người ngoài. Thỉnh thoảng cậu ấy sang tiệm tạp hóa của tôi mua xị rượu gạo mang về nhà uống”. Theo nhiều người hàng xóm, từ khi về sinh sống cùng chị gái, nhiều lúc ông Tuấn có dấu hiệu bất ổn tâm lý (?).

Trong khi đó ông Tuấn tâm sự : “Không còn tiền chữa bệnh, sức khỏe chị Tuyết suy kiệt trầm trọng, đặc biệt là sau khi mẹ tôi qua đời cách đây 3 năm, chị suy sụp thể chất và tinh thần. Nhiều lần chị Tuyết dặn dò, nếu chị ra đi thì quấn xác lại chôn ở đâu cũng được. Khoảng 21h đêm 20-3, sau khi uống được vài giọt nước cháo, chị Tuyết trút hơi thở cuối cùng.

Thương chị, tôi đã dò hỏi giá bán quan tài nhưng không có tiền để mua. Đồng nghiệp và người thân của chị đã giúp đỡ nhiều rồi, tôi không dám làm phiền họ nữa. Trong lúc rối trí, tôi lấy xà beng đào huyệt ngay dưới chiếc giường chị Tuyết đã nằm. Sau khi tự tay thay quần áo mới cho chị, tôi lấy chăn và chiếu bó xác lại rồi đặt xuống huyệt để chôn…”.

Ba ngày sau một số bạn bè bà Tuyết đến thăm, họ gặng hỏi mãi ông Tuấn mới kể lại sự thật rúng động khiến mọi người nửa tin, nửa ngờ.

Sau khi vụ việc phát lộ, ông Võ Ngọc Kha – Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa chỉ đạo UBND phường 1 tổ chức vận động người dân quyên góp, hỗ trợ hơn 6 triệu đồng để mua quan tài mai táng bà Tuyết, đồng thời yêu cầu cơ quan chức trách bố trí nơi chôn cất người phụ nữ này tại Nghĩa trang Thọ Vức. Chiều 24-3, một Chi nhánh ngân hàng tại Phú Yên cũng đã hỗ trợ 18 triệu đồng để xây mộ cho bà Tuyết.

Hữu Toàn