Vụ dùng điếu cày đuổi đánh người ở Ninh Bình: Chủ quán tiết lộ tình tiết bất ngờ

Sáng 1/10, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hào (thường gọi Cường Dê), chủ nhà hàng nơi ông Dương Văn Hưng (64 tuổi) làm việc tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cho biết ông đã gửi đơn đến cơ quan công an trước khi xảy ra vụ việc ông Hưng cầm điếu cày đuổi đánh một nam thanh niên.

Theo ông Hào, người bị ông Hưng đuổi đánh trong clip là anh N.V.T. Người này nhiều lần đến nhà hàng chửi bới, khiêu khích ông Hưng.

Nam thanh niên livestream trên mạng xã hội, có lời lẽ lăng mạ ông Dương Văn Hưng. Ảnh chụp màn hình

Chiều 28/9, anh T. hai lần đến quán. Theo lời ông Hào, anh T. có lời lẽ lăng mạ, xưng hô “mày - tao” với ông Hưng và dùng điện thoại livestream lên mạng xã hội.

“Trong làm ăn, nhà hàng của tôi không có mâu thuẫn hay cạnh tranh gì với nhà hàng dê của gia đình anh T. Tuy nhiên, anh T. đã nhiều lần sang quán gây rối. Tôi đã gửi đơn đến Công an phường Tây Hoa Lư và Công an tỉnh Ninh Bình ngày 19/9 để yêu cầu làm rõ sự việc”, ông Hào nói.

Chủ nhà hàng cho biết sẽ hỗ trợ ông Hưng các thủ tục và chi phí phát sinh liên quan đến vụ việc.

Theo ông Hào, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người gọi điện hỏi cách liên lạc để động viên, hỗ trợ kinh phí cho ông Hưng. Tuy nhiên, ông Hưng từ chối nhận.

Ông Hưng được nhiều người biết đến với điệu nhảy vẫy khách "có 1-0-2" trên mạng xã hội. Ảnh: N.T

Trước đó, chiều 29/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài gần 2 phút ghi cảnh một người đàn ông đến quán ăn, vừa quay phim vừa có lời lẽ đe dọa người bên trong.

Hai bên sau đó lời qua tiếng lại. Ông Hưng lấy chiếc điếu cày đặt gần gốc cây rồi đuổi đánh người đang quay video.

Công an phường Tây Hoa Lư sau đó xác minh vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định người này bị thương tích nhẹ, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai bên.

Ông Dương Văn Hưng được nhiều người biết đến trên Facebook và TikTok qua các video ghi lại điệu nhảy vẫy khách trước một quán dê ở khu vực Tràng An.

Từ ngày 30/9, ông Hưng tạm nghỉ việc tại quán để ở nhà nghỉ ngơi, ổn định tâm lý.