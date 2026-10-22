Vụ dùng dao đâm tử vong tài xế ở Hà Nội: Khởi tố Trần Quý Hoan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại xã Xuân Mai, Hà Nội) để điều tra về tội "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Quý Hoan tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2026, Hoan nghi ngờ vợ là chị N.T.H. có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ. (SN 1980, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội), từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Ngày 19/10, Hoan và chị H. hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng Hoan vẫn ghen tuông, thù ghét anh Đ.

Chiều 20/10, phát hiện ô tô Ford EcoSport mang biển kiểm soát 15K-616.xx đi qua phố Bắc Cầu, nghi anh Đ. điều khiển, Hoan đi xe máy đuổi theo. Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, sau khi xác định người lái xe, Hoan dùng búa đinh đập vỡ kính cửa bên lái rồi tấn công nạn nhân.

Sau đó, Hoan rời đi, lấy một con dao tại cửa hàng bán thịt lợn rồi quay lại đâm anh Đ. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hoan bỏ trốn khỏi hiện trường.