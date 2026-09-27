Vụ đột nhập nhà Nana: Kẻ cướp bị truy tố thêm tội vu khống nữ diễn viên

Theo thông tin được công bố ngày 26/9 (giờ Hàn Quốc), Phòng Hình sự số 1 thuộc Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul đã truy tố một người đàn ông khoảng 30 tuổi, được xác định là ông Kim, về tội vu khống vào ngày 16/9.

Trước đó, vào rạng sáng 15/11 năm ngoái, ông Kim đột nhập vào nhà Nana tại Guri, tỉnh Gyeonggi, mang theo vũ khí và yêu cầu tiền.

Tuy nhiên, người này không thể lấy được tiền hoặc tài sản có giá trị do vấp phải sự chống cự quyết liệt của Nana và mẹ cô.

Ảnh: Pledis

Ông Kim sau đó bị bắt và tạm giam vào tháng 12/2025 với cáo buộc cướp có gây thương tích. Đến tháng 6 năm nay, tòa án sơ thẩm tuyên phạt ông 7 năm tù về tội danh này.

Trong thời gian bị điều tra, tháng 12 năm ngoái, ông Kim đã gửi đơn tố cáo Nana lên cảnh sát, cáo buộc nữ diễn viên cố ý giết người.

Ông cho rằng Nana đã dùng dao đâm mình trong nhà và đưa ra lời đề nghị 40 triệu won (khoảng 30.000 USD) để ông nhận rằng bản thân đã mang vũ khí đến hiện trường.

Tuy nhiên, cảnh sát quyết định không chuyển đơn tố cáo của ông Kim lên công tố viên vào tháng 1. Sau đó, Nana đã đệ đơn kiện ngược lại ông Kim về hành vi vu khống.

Vụ án được Văn phòng Chi nhánh Namyangju tiếp nhận từ cảnh sát vào tháng 4 và chuyển đến Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul ngày 11/9. Việc chuyển hồ sơ được thực hiện do ông Kim đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Seoul, thuộc thẩm quyền của cơ quan công tố này.

Sau khi tiếp nhận vụ án, các công tố viên tiến hành điều tra bổ sung, trong đó phân tích lời khai của Nana cùng dữ liệu pháp y từ điện thoại di động của ông Kim. Cơ quan công tố cho rằng cáo buộc vu khống có căn cứ dựa trên nhiều bằng chứng.

Ảnh: Yonhap

Một trong những bằng chứng được đưa ra là lời khai của những người từng bị giam cùng ông Kim tại phòng giam của cảnh sát. Những người này cho biết ông Kim từng nói rằng mình đã mang vũ khí đến nhà Nana.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cướp có gây thương tích, ông Kim cũng đưa ra lập luận tương tự, cho rằng Nana nói sẽ đưa cho ông 40 triệu won nên ông mới khai rằng mình đã mang vũ khí đến nhà cô. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ lời khai này.

Tòa án xác định ông Kim thực sự sở hữu vũ khí dựa trên nhiều chứng cứ. Đáng chú ý, ADN của ông Kim được phát hiện trên vũ khí dù ông này đeo găng tay khi thực hiện hành vi phạm tội. Hồ sơ điều tra cũng cho thấy trước khi vụ việc xảy ra, ông Kim từng tìm kiếm trên Naver KnowledgeiN về mức độ hình phạt đối với hành vi chuẩn bị vũ khí trước khi phạm tội.

Những chứng cứ này được sử dụng để bác bỏ lời khai cho rằng ông Kim chỉ nhận mang theo vũ khí sau khi bị Nana đề nghị đưa 40 triệu won.

Với việc bị truy tố thêm về tội vu khống, ông Kim hiện phải đối mặt với một vụ án pháp lý khác bên cạnh bản án 7 năm tù liên quan đến vụ đột nhập và cướp có gây thương tích tại nhà Nana.