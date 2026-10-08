Vụ đông 2026: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia tăng giá trị

Tập trung nhóm cây trồng chủ lực, năng suất cao

Gia đình ông Nguyễn Văn Quyết ở thôn Thọ Điền, xã Ngọc Thiện có 6 sào ruộng canh tác. Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa mùa sớm với năng suất ước đạt hơn 200 kg/sào, gia đình ông tiến hành trồng ngô ngọt giống Việt Thái trên toàn bộ diện tích canh tác đó. Gia đình ông là 1 trong số 100 hộ tham gia mô hình sản xuất ngô an toàn, hữu cơ, ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên địa bàn thành phố Bắc Ninh do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai. Tham gia mô hình, ông Quyết được hỗ trợ 50% chi phí mua giống, phân bón, đồng thời được tập huấn kỹ thuật canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Hiện nay, toàn bộ diện tích trồng ngô ngọt của gia đình ông Quyết sinh trưởng, phát triển tốt, đang trong giai đoạn phát triển thân lá, cao khoảng 40 - 60 cm.

Cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật số 4 kiểm tra sinh trưởng, phát triển của cây ngô tại xã Ngọc Thiện.

Cũng như gia đình ông Quyết, vụ đông năm nay, gia đình ông Vũ Ngọc Hữu, thôn Ngọc Vân, xã Ngọc Thiện tiếp tục thực hiện tích tụ ruộng đất trồng 6 ha cây màu các loại, trong đó: 2,5 ha bí xanh; 2,2 ha ngô ngọt, diện tích còn lại ông trồng cây địa liền để cung ứng nguyên liệu cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm. Ông Hữu chia sẻ: Từ khoảng 10 năm trở lại đây, sản xuất vụ đông trở thành vụ sản xuất chính thứ 3 trong năm, đem lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, trong đó chủ lực là ngô ngọt. Chẳng hạn vụ đông năm 2025, với khoảng 2,5 ha trồng ngô ngọt, sau khi trừ chi phí gia đình tôi thu lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng”.

Gia đình ông Nguyễn Đức Khiên ở tổ dân phố Đồng Chuế, phường Nhân Hòa lại chọn khoai tây là cây trồng chủ lực trong vụ đông, với khoảng 1,5- 2 ha. Mỗi sào khoai tây, năng suất đạt từ 8 - 9 tạ, nếu bán tại ruộng được khoảng 12 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 3-4 triệu đồng.

Vụ đông năm nay, phường Nhân Hòa dự kiến gieo trồng 427 ha rau màu các loại, trong đó, khoai tây được xác định là cây trồng chủ lực với diện tích 375 ha, chiếm 87,8% cơ cấu; còn lại là cây khoai lang, ngô, hoa, rau xanh các loại. Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Hòa, để bảo đảm sản xuất vụ đông đạt hiệu quả cao, UBND phường chỉ đạo bà con tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa nhằm giải phóng đất sớm. Đồng thời, áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu (rạch rãnh, làm bầu), giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và kịp thời vụ. Sử dụng các giống ngắn ngày, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi và sâu bệnh. Phường cũng khuyến khích tích tụ ruộng đất hoặc liên kết các hộ gia đình để tạo thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Khai thác tốt tiềm năng đất đai

Xác định vụ đông là vụ sản xuất cây rau màu hàng hóa chính trong năm nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, tăng thu nhập cho người nông dân, những năm gần đây, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến thời điểm 5/10, nông dân trên địa bàn thành phố đã gieo trồng được gần 9 nghìn ha cây màu vụ đông, đạt xấp xỉ 30% kế hoạch, tập trung các cây trồng chủ lực gồm: Ngô, khoai lang, lạc, rau xanh các loại.

Bước vào vụ đông năm 2026, toàn thành phố phấn đấu gieo trồng 26 nghìn ha rau màu các loại, chủ lực là cây khoai tây, ngô, khoai lang, cà rốt, rau xanh… Diện tích cây rau màu chất lượng cao vẫn duy trì 10 nghìn - 12 nghìn ha, tương đương vụ đông năm trước. Ông Dương Đức Hồng Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố cho biết, Chi cục chỉ đạo cán bộ cơ sở hướng dẫn nông dân tận dụng tối đa quỹ đất sau khi thu hoạch lúa mùa để sản xuất cây vụ đông, hướng trọng tâm vào loại cây trồng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, gắn với nhu cầu thị trường, chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ để tăng giá trị sản xuất. Bố trí cơ cấu diện tích nhóm cây trồng hợp lý nhằm đa dạng hoá sản phẩm và rải vụ thu hoạch. Đồng thời, mở rộng diện tích cây trồng thích ứng với thời tiết khô hạn, ưa ấm, nhất là trong vụ rau sớm, bảo đảm nguồn cung dồi dào. Khuyến khích áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật, sản xuất an toàn nhằm giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Ngoài chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 127/2025/NQ-HĐND của thành phố (hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đối với vùng sản xuất 3 ha trở lên trồng những cây giá trị kinh tế cao), một số xã, phường chủ động bố trí thêm nguồn kinh phí hỗ trợ bổ sung con giống, kinh phí tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc... phù hợp với điều kiện của địa phương để khuyến khích nông dân đầu tư mở rộng sản xuất.

Sản xuất vụ đông đang được đẩy mạnh, triển khai theo phương châm: “Thu hoạch lúa mùa đến đâu làm đất và gieo trồng ngay đến đó" để tận dụng tối đa lượng nhiệt và độ ẩm của đất. Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 5/10, nông dân trên địa bàn thành phố đã gieo trồng được gần 9 nghìn ha cây màu vụ đông, đạt xấp xỉ 30% kế hoạch. Thời vụ chính cho sản xuất vụ đông đã bắt đầu. Các địa phương đang tập trung cao gieo trồng cây màu vụ đông, đồng thời chủ động chăm sóc, bảo đảm cây màu sinh trưởng, phát triển tốt ngay sau khi trồng, tạo tiền đề đạt năng suất, sản lượng.