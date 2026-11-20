Liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội về thái độ phục vụ, việc một số người lái đò đề nghị du khách tiền boa (tip) tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh bước đầu và phương hướng xử lý vụ việc.

Theo Sở Du lịch, ngay sau khi nắm bắt thông tin Giám đốc Sở đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh. Ngày 16/11/2026, Tổ kiểm tra phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động để kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan.

Qua làm việc, Ban Quản lý đã báo cáo về những tồn tại trong công tác quản lý, phục vụ khách du lịch, trong đó có tình trạng một số người lái đò có biểu hiện xin tiền boa, gây phiền hà cho du khách. Đơn vị cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm quy chế phục vụ khách du lịch.

"Đối với vụ việc đang được phản ánh trên mạng xã hội, qua rà soát dữ liệu camera giám sát tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan, đến thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng chưa ghi nhận hình ảnh thể hiện hành vi người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách tiền boa như nội dung phản ánh", Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin.

Bến đò khu du lịch Tam Cốc (Ảnh minh họa).

Sở Du lịch và Ban Quản lý Khu du lịch cũng đã liên hệ, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh. Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị chưa nhận được tài liệu bổ sung.

Với những thông tin, tài liệu hiện có Sở Du lịch cho biết chưa đủ căn cứ để xác định, kết luận hành vi vi phạm của người lái đò trong vụ việc cụ thể được phản ánh trên mạng xã hội.

Sở Du lịch chia sẻ với những trải nghiệm chưa tốt của du khách, đồng thời nhìn nhận đây là vấn đề cần nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác quản lý và phục vụ khách du lịch.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp tài liệu, chứng cứ để bảo đảm việc xem xét khách quan, đúng quy định. Trường hợp xác định có vi phạm, các cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Du lịch cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phục vụ khách, đặc biệt là đội ngũ người lái đò; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vòi vĩnh, nài ép tiền boa, gây phiền hà hoặc ứng xử thiếu văn minh với du khách.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là tiếp tục quán triệt nguyên tắc tiền boa hoàn toàn tự nguyện, không được gây áp lực hay đòi hỏi du khách phải trả thêm khoản tiền này.

Ban Quản lý cần rà soát, thực hiện nghiêm quy chế phục vụ khách du lịch, đồng thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp.

Bên cạnh đó, đơn vị cần nâng cao hiệu quả giám sát, duy trì đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh, thường xuyên đánh giá kết quả khắc phục nhằm hạn chế tình trạng tiêu cực tái diễn.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định quan điểm không bao che, dung túng cho các hành vi tiêu cực trong hoạt động du lịch; kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi có đủ căn cứ.

Đồng thời, cơ quan này mong muốn tiếp tục nhận được những phản ánh khách quan, kịp thời từ du khách, doanh nghiệp và các đơn vị lữ hành để phối hợp kiểm tra, xử lý, góp phần xây dựng môi trường du lịch Ninh Bình văn minh, an toàn và thân thiện.