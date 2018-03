Vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Án mạng do ghen tuông

Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ tại xã Bình Phú, công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định, do ghen tuông chị H. sát hại anh B. rồi tự tử.

Chiều 21/3, Công an tỉnh Tiền Giang đã có thêm thông tin về vụ đôi nam nữ chết bất thường trong nhà nghỉ ở huyện Cai Lậy. Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Tiền Giang cho biết, vụ “Phát hiện cặp đôi chết trong nhà nghỉ”, nghi phạm đã tử vong và nguyên nhân được xác định là do ghen tuông.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh B., (SN 1979) và chị Huỳnh Thị Thu H. (sn 1977) cùng trú tại ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy.

Hàng xóm 2 nạn nhân cho biết anh B. làm nghề thợ mộc, còn chị H. trước đây làm công nhân nhưng sau nghỉ làm đi bán vé số. Cả hai đều ly hôn và mỗi người có 2 con. Điều đáng nói, mối quan hệ tình cảm này bị hai gia đình phản đối rất quyết liệt. Đặc biệt cả hai có mối quan hệ tình cảm yêu đương phức tạp hàng chục năm nay (từ khi chưa ly hôn với vợ và chồng cũ).

Hiện trường nơi phát hiện đôi nam nữ tử vong. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 19/3, anh B. và chị H. tới thuê phòng tại nhà nghỉ trên địa bàn xã Bình Phú. Đến 14h cùng ngày, quản lý nhà nghỉ nghe tiếng anh B. la thất thanh nên đến gõ cửa thì chị H. nói vọng ra: “Không có gì đâu chú”. Sau đó, một nhân viên khác tới gõ cửa, chị H. cũng trả lời y như vậy.

Một phần, do cả hai là khách quen chỉ thuê vài tiếng nhưng lần này tới trưa hôm sau vẫn không thấy trả phòng nên quản lý nhà nghỉ nghi có chuyện chẳng lành. Sau khi báo công an, mọi người phát hiện cả 2 người được phát hiện đã tử vong trong phòng. Trong đó, anh B. tử vong trên vũng máu dưới nền nhà với nhiều vết dao đâm, còn chị H. nằm chết trên giường.

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ một con dao Thái dính đầy máu đã bị cong và một chai thuốc diệt cỏ chỉ còn một ít dưới đáy chai.

Kết quả khám nghiệm tử thi, anh B. có nhiều vết thương ở bụng, ngực, hông, tay, đùi do vật nhọn gây ra và tử vong do đứt động mạch chủ và mất máu cấp. Toàn thân chị H. không có tác động ngoại lực, nguyên nhân tử vong do suy tuần hoàn hô hấp, ngộ độc thuốc chưa rõ nhóm (đang chờ kết quả xét nghiệm).

Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, có thể kết luận sơ bộ rằng đây là một vụ án mạng do mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Có thể chị H. đã ra tay sát hại anh B. trước, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự sát. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

