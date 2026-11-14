Vũ đoàn nổi tiếng Nhật Bản biểu diễn Tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Sắc Mưa có sự kết hợp của các nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam. Ảnh: BTC

Chương trình múa "Sắc Mưa" quy tụ 9 thành viên của vũ đoàn Nhật Bản KAORIalive fam (K fam) và 11 vũ công Việt Nam được lựa chọn qua nhiều vòng thử sức.

Chương trình gồm hai phần. Phần 1 với tiết mục “Tiếng thét của nhân loại”, đã góp phần làm nên tên tuổi của K fam. Phiên bản dựng mới có sự tham gia của 4 vũ công Việt Nam. Cùng với đó là chuỗi tiết mục chính Sắc Mưa.

Phần 2 là tiết mục biểu diễn kết hợp giữa nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam, với tiết mục "Cánh chim xanh" lần đầu ra mắt công chúng, do 11 vũ công Việt Nam thể hiện và tiết mục A’ hạ màn với sự tham gia của 20 vũ công hai nước.

Một phân đoạn trong Sắc Mưa. Ảnh: Hồng Giang

“Sắc Mưa” là câu chuyện xoay quanh một người phụ nữ dần đánh mất kết nối với bản thân và thế giới xung quanh. Khi ký ức dần ùa về, cuộc gặp gỡ với những con người mới quen, thế giới tưởng như đã bị bóng đêm vây kín của cô bỗng dần tìm lại được sắc màu ban đầu.

Chương trình do KAORIalive cố vấn nghệ thuật, Naoki (K fam) đảm nhiệm vai trò đạo diễn, kiêm biên đạo chính và trực tiếp tham gia biểu diễn.

Chương trình đánh dấu sự kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Hồng Giang

Thành lập tại Kyoto năm 2019, K fam dưới sự dẫn dắt của KAORIalive đã lọt vào chung kết World of Dance tại Los Angeles ngay trong năm đầu hoạt động. Năm 2021, nhóm giành chức vô địch hạng mục OPEN tại Chimera A-Side Dance. Từ năm 2022 đến năm 2024, K fam có 3 năm liên tiếp góp mặt trong vòng chung kết The Dance Day của Nippon TV. KAORIalive cũng từng giành giải Nhất tại Legend Tokyo Chapter 4 năm 2014.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Sắc Mưa đánh dấu lần đầu tiên KAORIalive trở lại Việt Nam kể từ năm 2015.

Trở lại Hà Nội lần này, Naoki không khỏi bất ngờ vì Hà Nội đã đổi thay rất nhiều. Anh chia sẻ: "11 năm trước tôi đã đến Việt Nam, nhưng lúc đó chưa có những tòa nhà cao tầng như thế này. Lần này trở lại, tôi rất ngạc nhiên vì Hà Nội phát triển hơn xưa rất nhiều. Dù vậy, con người Hà Nội vẫn luôn ấm áp, chào đón tôi. Điều này làm tôi vô cùng xúc động".

Tham gia biểu diễn tại chương trình, các nghệ sĩ Việt Nam bày tỏ niềm hạnh phúc khi được biểu diễn cùng vũ đoàn nổi tiếng của Nhật Bản. Để có những màn kết bùng nổ trên sân khấu, các nghệ sĩ đã dành ra 5 ngày cùng nhau luyện tập. Đây cũng cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn từ các nghệ sĩ Nhật Bản.

Những phân đoạn cao trào trong chương trình. Ảnh: Hồng Giang

Chị Nguyễn Thanh Huyền, một khán giả đi xem "Sắc Mưa" cho biết, chị đã mong chờ được xem các nghệ sĩ Việt Nam và vũ đoàn KAORIalive fam kết hợp với nhau từ rất lâu. Biết các nghệ sĩ Nhật sang Hà Nội biểu diễn tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm nay, chị và ông xã đã nhanh chóng đăng ký vé với Ban Tổ chức, cùng mong muốn được thưởng thức chương trình đậm chất nghệ thuật.

"Đến rạp, các hàng ghế đều chật kín cho thấy mức độ yêu thích của khán giả Việt dành cho nhóm KAORIalive fam. Các nghệ sĩ đã thổi hồn vào từng điệu múa và mang đến một trải nghiêm vô cùng thú vị cho khán giả. Hy vọng thời gian tới, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa ý nghĩa và sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam, Hà Nội biểu diễn", chị Huyền chia sẻ.

Năm 2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội có chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ - Kinh tế Sáng tạo", diễn ra trong 16 ngày, từ ngày 13 đến ngày 28-11-2026, với 150 hoạt động, thu hút sự gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, đến từ 21 quốc gia. Gala bế mạc "Hà Nội, Những Vang Động" sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 28-11 tại chợ Đồng Xuân.