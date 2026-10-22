Vụ đổ phế thải khu đô thị Thanh Hà: Chủ tịch HĐND Hà Nội truy trách nhiệm đến cùng

Ngày 22/10, tại phiên chất vấn về môi trường của Thường trực HĐND TP Hà Nội, việc tiếp nhận, đổ thải trong khu đô thị Thanh Hà là nội dung được truy hỏi liên tiếp. Đây cũng là nội dung được phát trong phóng sự chiếu lúc khai mạc phiên chất vấn.

Chủ tịch UBND phường Phú Lương Lã Quang Thức trả lời ngắn gọn, khu vực tập kết nằm trong phạm vi dự án, phục vụ thi công theo thiết kế được phê duyệt.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ đại biểu số 6) tái chất vấn cho rằng, đất thuộc phạm vi dự án không đồng nghĩa với việc mọi hoạt động tiếp nhận, đổ thải tại đây đều hợp pháp.

Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND phường làm rõ căn cứ để khẳng định phế thải được vận chuyển vào khu vực này đều phát sinh từ chính dự án, không phải từ các công trình bên ngoài.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ đại biểu số 6) tái chất vấn.

Trả lời nội dung này, Chủ tịch UBND phường Phú Lương nói qua công tác kiểm tra và phối hợp với lực lượng công an thành phố, chưa phát hiện trường hợp nào đổ chất thải, đất từ bên ngoài vào dự án Khu đô thị Thanh Hà. Ngoài lực lượng chức năng của phường, Ban Quản lý dự án Khu đô thị Thanh Hà và chủ đầu tư cũng có trách nhiệm giám sát. Nếu phát hiện xe đổ thải không đúng phạm vi dự án, các đơn vị sẽ xem xét, xử lý.

Điều hành chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu phường Phú Lương khẳng định chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Vậy, đối với phóng sự ghi hình ngày 9/10, địa điểm được phản ánh có thuộc địa bàn phường Phú Lương hay không và hình ảnh trong phóng sự có đúng thực tế hay không?

Lãnh đạo phường tiếp tục giải trình khu đô thị trải dài, chủ yếu nằm trên địa bàn xã Bình Minh, giữa hai địa phương có phối hợp kiểm tra.

Tuy nhiên, Chủ tọa không đồng tình với câu trả lời này và tiếp tục yêu cầu: “Chúng tôi đề nghị đồng chí Chủ tịch khẳng định hình ảnh trên có phải trên địa bàn phường Phú Lương không và trường hợp xảy ra vi phạm như thế các đồng chí có biết hay không”.

Lần này lãnh đạo phường xác nhận hình ảnh đổ chất thải thuộc địa bàn Phú Lương, cho biết đã kiểm tra, rà soát và chủ đầu tư đang báo cáo giải trình.

Bà Phùng Thị Hồng Hà khẳng định: "Trong phạm vi dự án nếu để xảy ra vi phạm thì vẫn là trách nhiệm của phường do vậy đề nghị đồng chí tiếp thu nội dung này và giải trình cụ thể".

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội giao tổ đại biểu khu vực Hà Đông tiếp tục giám sát vụ việc này cho Thường trực HĐND thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại phiên chất vấn.

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết trong phiên chất vấn đã có 26 lượt đại biểu hỏi và tái chất vấn, các đại biểu đã tập trung chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm, những ý kiến rất kịp thời từ các cơ quan truyền thông của thành phố và trung ương.

Lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương đã có 17 lượt ý kiến làm rõ, tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

“Thường trực HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, sự nghiêm túc, cầu thị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chất vấn và giải trình”, bà Phùng Thị Hồng Hà nói và nhận định qua phiên chất vấn hôm nay, nhiều kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường của Thủ đô đã được thông tin, làm rõ thêm.

Các nội dung cam kết của cơ quan, đơn vị tại phiên chất vấn hôm nay sẽ được Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổng hợp, công khai trên các nền tảng số của thành phố để cử tri và nhân dân thuận tiện theo dõi, cùng tham gia giám sát việc thực hiện.

Cùng sự giám sát của cử tri và nhân dân, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện, đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa đạt sẽ yêu cầu giải trình, tiếp tục chất vấn khi cần thiết.