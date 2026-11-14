Vụ đổ hơn 33.500 tấn chất thải ở Đại Thanh: Khởi tố thêm 4 bị can

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện các đối tượng lợi dụng thời điểm đêm khuya để vận chuyển, đổ chất thải rắn xây dựng (trạc thải) trái phép tại khu đất nông nghiệp bên cạnh cây xăng Petrolimex Vạn Xuân, số 8 đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ đổ chất thải xây dựng trái phép tại xã Đại Thanh.

Ngày 10/8, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi đổ chất thải xây dựng trái phép tại khu vực trên.

Quá trình điều tra xác định, Bùi Văn Lừng đã tự ý sử dụng khu đất nông nghiệp là ao, hồ, ruộng trũng của các hộ dân thôn Yên Ngưu để san lấp, tạo mặt bằng tập kết máy công trình, xe tải. Sau đó, Lừng cùng Nguyễn Thị Kim Sang tổ chức cho các phương tiện vận chuyển chất thải xây dựng vào khu vực để đổ thải, thu tiền; Lê Mạnh Khương được giao điều hành hoạt động tại bãi khi Sang vắng mặt.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Đỗ Văn Trường, Giám đốc Công ty Trường Anh và Trần Thế Anh, Giám đốc Công ty Đại Cát, đã tổ chức vận chuyển chất thải xây dựng từ các công trình đến đổ tại khu vực trên.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định diện tích ao bị đổ chất thải xây dựng trái phép là 12.508,8m², với thể tích khoảng 26.714m³, tương đương 33.526.070 kg chất thải xây dựng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường khu vực đổ chất thải xây dựng trái phép tại xã Đại Thanh.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Văn Lừng, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Mạnh Khương, Đỗ Văn Trường và Trần Thế Anh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 4 bị can gồm: Nguyễn Xuân Trưởng, Nguyễn Văn Hoàng, Trương Quốc Đạt và Đào Tuấn Anh, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 09 người.

Trong quá trình điều tra, các bị can đã nộp số tiền hơn 412 triệu đồng để khắc phục khoản tiền hưởng lợi từ hành vi vi phạm. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9 bị can về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật.

Vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển, tập kết, đổ chất thải xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Qua vụ việc, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường bố trí điểm tập kết tạm thời chất thải xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, tập kết và xử lý chất thải xây dựng trên địa bàn.