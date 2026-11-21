Sáng 21-11, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho biết, sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Xây dựng có văn bản chỉ đạo, đề nghị kiểm tra thông tin phản ánh về việc đổ đất đá lấn biển dưới chân đèo Lương Sơn, địa phương đã báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh. Theo đó, địa phương không phát hiện tình trạng san lấp, lấn biển mới; tuy nhiên, khu vực được phản ánh có hiện trạng không phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Phường Bắc Nha Trang đã kiểm tra và nhận định không có hoạt động san lấp lấn biển mới.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang cũng cho biết, UBND phường đã có công văn báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc đổ đất đá lấn biển dưới chân đèo Lương Sơn, tại Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort, do Công ty TNHH Phú Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 19-11, Sở Xây dựng có Công văn số 13313 đề nghị UBND phường Bắc Nha Trang khẩn trương kiểm tra trật tự xây dựng tại dự án sau khi nắm bắt thông tin phản ánh từ báo chí, truyền thông về hoạt động san lấp, thi công xây dựng tại khu vực đèo Lương Sơn. Sở Xây dựng đề nghị địa phương báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng kết quả thực hiện; đồng thời sớm phúc đáp, cung cấp thông tin trả lời cơ quan báo chí, truyền thông theo quy định, bảo đảm ổn định dư luận xã hội.

Tiếp đó, ngày 20-11, UBND tỉnh có Công văn số 14566 chỉ đạo kiểm tra, báo cáo nội dung báo chí phản ánh về việc đổ đất đá lấn biển dưới chân đèo Lương Sơn.

Khu vực người dân phản ánh.

Từ ngày 18-11, địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trạng dự án liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội. Qua kiểm tra, khu vực mặt biển được phản ánh không có tình trạng san lấp, lấn biển mới; phần diện tích hiện hữu đã hình thành từ nhiều năm trước. Cơ quan chức năng không phát hiện phương tiện cơ giới vận chuyển vật liệu từ bên ngoài vào dự án nhằm mục đích san lấp, lấn biển.

Tuy nhiên, qua quan sát bằng mắt thường, tại khu vực phía trước dự án có dấu vết san gạt mặt bằng trên phần diện tích đã hình thành trước đây, với chiều dài khoảng 30m, rộng 10 - 15m, cao hơn mặt nước biển tại thời điểm kiểm tra khoảng 1m. UBND phường đã đề nghị chủ đầu tư tạm dừng các hoạt động tại khu vực dự án, cung cấp hồ sơ đất đai, xây dựng và có văn bản giải trình.

Trong văn bản giải trình gửi địa phương, Công ty TNHH Phú Hưng Phát cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp tổ chức dọn dẹp, vệ sinh mặt bằng, thu gom rác thải, vật liệu, đất đá và phế thải tồn đọng trong khu vực dự án nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan và phục vụ công tác quản lý mặt bằng. Đối với khu vực tiếp giáp biển, doanh nghiệp khẳng định các hoạt động này không nhằm mục đích tạo lập mặt bằng hoặc mở rộng diện tích dự án về phía biển.

Khu vực dự án.

Ngày 20-11, UBND phường Bắc Nha Trang chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chủ đầu tư kiểm tra thực địa, đối chiếu bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. Kết quả xác định vị trí được phản ánh là dải đất dài khoảng 60m, rộng 10 - 20m, nằm trong ranh giới dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 389696 ngày 2-11-2009.

Tuy nhiên, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3108 ngày 14-12-2012, vị trí này được quy hoạch là đất bãi cát và mặt nước, không có dải đất như hiện trạng. Do khu vực phản ánh không nằm trong quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, các cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư dừng tất cả hoạt động xây dựng tại vị trí nêu trên.

UBND phường Bắc Nha Trang nhận định phần đất hiện trạng có dạng kè đất tạo bãi tắm đã hình thành từ nhiều năm trước. Qua đối chiếu dữ liệu hình ảnh vệ tinh mang tính tham khảo từ Google Earth và Google Maps, khu vực này được xác định hình thành khoảng tháng 3 đến tháng 5-2015. Hiện trạng từ năm 2015 đến nay cơ bản không thay đổi, không có dấu hiệu san lấp, lấn biển mới hoặc mở rộng vượt ra ngoài ranh giới đã tồn tại trước đây.

Địa phương cũng nhận định nội dung giải trình của chủ đầu tư về việc dọn dẹp, vệ sinh mặt bằng phù hợp với thực tế kiểm tra. Tuy nhiên, do khu vực kè đất tạo bãi tắm được xác định là đất bãi cát và mặt nước theo quy hoạch được phê duyệt, các sở, ngành đã yêu cầu chủ đầu tư dừng các hoạt động liên quan, rà soát hồ sơ, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch và chủ trương đầu tư được phê duyệt.