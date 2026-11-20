Trước đó, trong cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 6/11 đến 12/11/2026, tác phẩm độc tấu đàn tì bà “Khoả nước sông trăng” của Vũ Diệu Thảo (nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí) đã vinh dự được trao 2 giải thưởng: Giải Nhì độc tấu đàn tì bà toàn quốc và giải Tác phẩm xuất sắc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng.

Nhiều khán giả tại Thái Nguyên đã tỏ ra bất ngờ khi nhận ra, nghệ sĩ biểu diễn độc tấu đàn tì bà Vũ Diệu Thảo trên sân khấu chính là diễn viên đóng vai cô nữ sinh hiền lành, ngây thơ trong phim truyền hình “Phía trước là bầu trời” chiếu trên đài truyền hình Việt Nam những năm đầu thập niên 2000, được nhiều người mến mộ.

Sau thành công của vai diễn trong phim “Phía trước là bầu trời”, cùng một số vai trong các phim truyền hình như “Khi đàn chim trở về”, “Chớm nắng”, Diệu Thảo dường như “biến mất” khỏi phim ảnh. Chị chỉ xuất hiện một thời gian trong vai trò người dẫn chương trình truyền hình, sau đó dành trọn vẹn thời gian và niềm đam mê cho sự nghiệp giáo dục trong vai trò giảng viên bộ môn đàn tì bà, thuộc khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trong công tác giảng dạy, truyền thụ niềm đam mê với cây đàn tì bà cho các em nhỏ, Diệu Thảo đã chuyển soạn nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng cho đàn tì bà để các em học sinh luyện tập, biểu diễn. Bên cạnh đó, chị cũng sáng tác một số bản độc tấu, hòa tấu cho đàn tì bà, mà tác phẩm độc tấu “Khỏa nước sông trăng” vừa giành các giải thưởng lớn là một thành công trong số đó.

“Tôi đã ấp ủ tác phẩm “Khoả nước sông trăng” từ 5-6 năm nay rồi”, Diệu Thảo chia sẻ sau buổi biểu diễn chào mừng các thầy cô giáo của mình. “Mỗi lần có cảm hứng, tôi lại lấy bản thảo và đàn ra để chỉnh sửa, hoàn thiện. Cho đến khi được cử đi tham gia cuộc thi toàn quốc, tôi mới quyết định chuốt lại tác phẩm, nhờ nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, bổ sung thêm phần nhạc nền bằng các nhạc cụ phương Tây để tham gia dự thi. Thật sự trước khi biểu diễn, tôi vẫn còn run. Nhưng khi cây đàn tì bà đã cất tiếng, thì tôi hoàn toàn chìm đắm vào giai điệu thân thuộc của mình, và chỉ vỡ òa khi nghe những tràng pháo tay của khán giả. Đến lúc đó, tôi mới biết là tác phẩm đã thành công”.

Nữ thạc sĩ, giảng viên cho biết thêm về cảm hứng sáng tác: “Tôi muốn gửi vào “Khoả nước sông trăng” vẻ đẹp của trăng và nước cùng những chuyển động nội tâm: khi dịu dàng, yên ả; khi mãnh liệt, dâng trào cảm xúc và khát vọng. Giai điệu và cách xử lý đã được tôi xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, bản phối khí đã kết hợp âm sắc truyền thống với các nhạc cụ phương Tây đã tạo nên những lớp màu mới, và thật may mắn đã được trao giải xuất sắc cho phần biểu diễn độc tấu”.

Diệu Thảo cũng bày tỏ lòng biết ơn với những lời góp ý chân tình của NSND Phạm Ngọc Khôi, cả về từng câu nhạc, sắc thái, cao trào và cách xử lý tác phẩm. “Những lời khuyên từ tri thức, kinh nghiệm và sự từng trải của thầy Khôi vô cùng quý giá đối với tôi”, Thảo rưng rưng nói.

“Tôi hết sức xúc động khi được biểu diễn tác phẩm này trong ngày toàn thể Học viện chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tôi gửi gắm vào tác phẩm, tiếng đàn tất cả lòng biết ơn chân thành nhất đến tất cả các thầy cô đã dìu dắt tôi trên con đường nghệ thuật cũng như con đường làm cô giáo. Xin được chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để luôn chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống quý báu của dân tộc”, Diệu Thảo xúc động chia sẻ.