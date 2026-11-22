Sắc màu văn hóa các dân tộc hòa chung trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Nhót, xã Mai Châu.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa chính là “Vũ điệu kết đoàn”, tác phẩm mang thông điệp sâu sắc về tình đoàn kết dân tộc. Với những động tác uyển chuyển, tinh tế nhưng không kém phần khỏe khoắn, sinh động, điệu múa có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Không phân biệt tuổi tác, giới tính hay thành phần dân tộc, mọi người đều có thể hòa mình vào từng nhịp điệu, cùng nắm tay tạo thành những vòng kết nối đầy ý nghĩa.

Từ những cụ già đến các em nhỏ, từ cán bộ, đảng viên đến người dân ở các khu dân cư, tất cả cùng hòa chung nhịp bước. Những động tác múa giản dị nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc: Mỗi người một sắc màu văn hóa, mỗi dân tộc một nét đẹp riêng, song tất cả cùng chung một mái nhà Việt Nam, cùng đoàn kết, sẻ chia và hướng tới những giá trị tốt đẹp. Bởi vậy, “Vũ điệu kết đoàn” không chỉ là một tiết mục văn nghệ mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên điểm nhấn đặc sắc trong Ngày hội Đại đoàn kết hằng năm.

Nếu “Vũ điệu kết đoàn” mang đến nhịp điệu chung của tình đoàn kết thì những âm thanh văn hóa truyền thống lại tạo nên chiều sâu và sức hấp dẫn riêng cho ngày hội. Trong không gian rộn ràng, tiếng cồng chiêng của đồng bào Mường ngân vang như nhịp đập của núi rừng và mạch nguồn văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhịp đuống gõ đều, tiếng chạm ống vang vọng, hòa cùng những điệu múa dân gian tạo nên âm hưởng vừa gần gũi, vừa cuốn hút; đâu đó tiếng khèn Mông réo rắt cất lên, lúc dìu dặt, tha thiết, lúc rộn ràng, say đắm, đưa người nghe về với không gian văn hóa đặc trưng của những bản làng vùng cao. Bên cạnh đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc của những diễn viên không chuyên với các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mỗi âm thanh là một câu chuyện, mỗi điệu múa là một nét đẹp văn hóa được gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Khi những âm thanh ấy cùng ngân lên trong ngày hội, di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng vùng Đất Tổ không còn bó hẹp trong không gian ngày hội mà trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, các dân tộc và cộng đồng dân cư.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế mang ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đánh giá kết quả các phong trào thi đua ở khu dân cư, mà còn là không gian để các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, thực hành và lan tỏa. Thông qua các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, trình diễn trang phục, giới thiệu ẩm thực và sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mỗi người dân có thêm cơ hội hiểu, trân trọng nét đẹp văn hóa của dân tộc mình và các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Trên vùng đất Phú Thọ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, sự hội tụ của các sắc màu dân tộc đã tạo nên bản sắc riêng, làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân. “Vũ điệu kết đoàn” không chỉ kết nối những bước chân trong ngày hội, mà còn lan tỏa tinh thần đồng thuận, sẻ chia trong cuộc sống thường ngày. Đó cũng chính là sức mạnh để các thôn, xóm, tổ dân phố tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.