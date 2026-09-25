'Vũ điệu đại ngàn' lan tỏa sắc màu văn hóa

“Vũ điệu đại ngàn” tạo nên một ngày hội nhiều sắc màu của đời sống văn hóa, nơi những giá trị truyền thống hòa cùng hơi thở hiện đại đang được gìn giữ và phát huy trong từng hoạt động cộng đồng

Ngày 25.9, tại Nhà văn hóa đa năng Trụ sở Đảng ủy xã Gào (thôn Ia Kênh), UBND xã Gào tổ chức Hội thi dân vũ lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Vũ điệu đại ngàn”.

Hội thi quy tụ 10 đội đến từ các thôn, làng trên địa bàn xã, với hơn 150 thành viên tham gia. Các đội mang đến 20 tiết mục được chuẩn bị, tập luyện kỹ càng và dàn dựng công phu.

Trong không gian rộn ràng tiếng nhạc, hội thi mang đến một ngày hội văn hóa, thể thao sôi nổi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, song cùng hướng đến những chủ đề gần gũi, giàu ý nghĩa như ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời giới thiệu những hình ảnh thân thuộc của vùng đất và con người Tây Nguyên.

Hòa trong âm thanh sống động, các thành viên tự tin thể hiện những động tác dân vũ đẹp mắt, uyển chuyển và giàu sức sống. Những đội hình được sắp xếp linh hoạt, chuyển động nhịp nhàng, kết hợp cùng trang phục đa dạng sắc màu đã tạo nên những màn trình diễn ấn tượng.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đội tham dự Hội thi

Sự chuẩn bị chỉn chu từ âm nhạc, trang phục đến cách dàn dựng giúp mỗi tiết mục mang đến một câu chuyện, một sắc thái riêng, nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Từ những bước nhảy tưởng chừng đơn giản, tinh thần giao lưu, sẻ chia và gắn kết cộng đồng được lan tỏa một cách tự nhiên, thêm bền chặt.

Theo Ban tổ chức, Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh, bổ ích; qua đó khuyến khích cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Đây cũng là dịp để các thôn, làng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, góp phần duy trì không khí sinh hoạt cộng đồng và thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.

Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, nhưng cùng hướng đến những chủ đề gần gũi, đồng thời giới thiệu những hình ảnh thân thuộc của vùng đất và con người Tây Nguyên

“Vũ điệu đại ngàn” vì thế đã tạo nên một ngày hội nhiều sắc màu, góp thêm một nhịp rộn ràng vào đời sống văn hóa của xã Gào, nơi những giá trị truyền thống hòa cùng hơi thở hiện đại đang được gìn giữ và phát huy trong từng hoạt động cộng đồng.