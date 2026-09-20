'Vũ điệu ánh trăng' thắp sáng đêm Trung thu lần thứ 7 tại Tây Đô

Chỉ vài ngày trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 vẫn dành thời gian đến mái ấm St. Clare ở Juba, trao quà, chơi cùng và bế những đứa trẻ Nam Sudan. Một chuyến thăm ngắn, nhưng là lời chia tay đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh sau hơn một năm làm nhiệm vụ.