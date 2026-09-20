'Vũ điệu ánh trăng' thắp sáng đêm Trung thu lần thứ 7 tại Tây Đô
Từ những mùa trăng đầu tiên đến cột mốc lần thứ 7, “Đêm hội trăng rằm – San sẻ yêu thương” đã trở thành điểm hẹn nghĩa tình dành cho trẻ em tại Tây Đô. Năm 2026, với chủ đề “Vũ điệu ánh trăng”, chương trình tiếp tục thắp sáng Công viên Lưu Hữu Phước bằng một đêm Trung thu ấm áp, sẻ chia và trao gửi những phần quà, học bổng đến các em nhỏ còn nhiều khó khăn.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/truc-tiep-vu-dieu-anh-trang-thap-sang-dem-trung-thu-lan-thu-7-tai-tay-do-d214030.html