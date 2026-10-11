Vũ điệu ánh sáng trên mặt nước Hồ Tây mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hồ Tây là trận địa sở hữu số lượng quả pháo hoa nổ tầm cao nhiều nhất trong đợt bắn pháo hoa mừng lễ kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10

Số lượng pháo tầm cao được phân bổ riêng cho khu vực Hồ Tây, thắp sáng tầng không từ 120m đến 250m

Hệ thống pháo hoa tầm thấp bổ trợ tầng không từ 30m đến 90m, tạo nên sự liền mạch ánh sáng

Hình ảnh pháo hoa ở khu vực hồ Tây rực sáng một góc trời Hà Nội

Loại pháo hoa đặc chủng được thả hoặc phóng bùng nổ ngay trên mặt nước, tạo hiệu ứng vòng xòe ánh sáng rực rỡ

Kỹ thuật pháo nổ nước lần đầu tiên được đưa vào trình diễn công cộng phục vụ khán giả Thủ đô

Các ống phun hoa lửa dải rộng tạo phông nền ánh sáng nổi bật trên bầu trời Hà Nội

Mặt hồ rộng lớn với bán kính thoáng đãng, là "sân khấu tự nhiên" lý tưởng để phản chiếu hiệu ứng ánh sáng

Được biết, công nghệ lập trình điều khiển tự động giúp các quả pháo nổ chính xác theo mốc thời gian đến từng mili-giây

Các dòng sản phẩm hỏa thuật thế hệ mới giảm thiểu tối đa khói sương, tăng độ trong suốt cho tầm nhìn

Màn pháo hoa là lời nhắc nhở hào hùng về chiến công Giải phóng Thủ đô 1954 và khát vọng vươn mình tương lai