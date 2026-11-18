Ngày 18/11, ê-kíp Bogeom magical 2 của đài tvN lần đầu lên tiếng về sự cố của Go Kyung Pyo. Theo Star News, nhà sản xuất bày tỏ rất “bối rối và tiếc nuối trước tình huống bất ngờ”. Vì cấu trúc của chương trình, họ khó cắt bỏ phần hình ảnh có nam diễn viên nhưng sẽ cố gắng hạn chế tối đa sự khó chịu cho khán giả.

Go Kyung-pyo. Ảnh: C.L.N Company

Bogeom magical 2 được quay từ mùa hè năm nay ở Tongyeong. Trong chương trình, Go Kyung Pyo cùng Park Bo Gum và Lee Sang Yi mở một tiệm làm tóc ở làng biển. Anh thế chỗ Kwak Dong Yeon, người phải rời mùa 2 vì nhập ngũ. Chương trình lên sóng lúc 19h45 ngày 29/11 và phát cùng lúc trên nhiều nền tảng OTT nước ngoài. Báo chí Hàn Quốc nhận định ê-kíp khó gỡ riêng phần của Go Kyung Pyo vì cả 3 người cùng vận hành tiệm và xuất hiện chung trong hầu hết khung hình.

5 chương trình gấp rút cắt cảnh Go Kyung Pyo

Bogeom magical 2 chỉ là 1 trong 5 chương trình phải xử lý hậu quả. Hangout with Yoo của đài MBC lên sóng ngay chiều 14/11 chỉ vài giờ sau vụ tai nạn và đã cắt gần hết phân đoạn của Go Kyung Pyo. Trước đó, anh vừa gây chú ý nhờ giọng hát trong dự án đặc biệt của chương trình này.

Go Kyung Pyo, Park Bo Gum và Lee Sang Yi trong "Bogeom magical 2". Ảnh: tvN

Ê-kíp Sixth Sense: B-side cũng cắt tối đa phần của anh trong tập phát sóng ngày 15/11 và tập cuối tuần sau. Amazing Saturday mới ghi hình với Go Kyung Pyo trong vai khách mời, chưa ấn định ngày phát sóng nhưng sẽ biên tập lại. Riêng Great Escape: Urban legends của nền tảng TVING, dự kiến ra mắt ngày 2/12, thừa nhận việc cắt cảnh có giới hạn. Lý do là người chơi phải phối hợp suy luận với nhau xuyên suốt nên ê-kíp chỉ có thể giảm thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo ở mức nhiều nhất có thể.

Từng được báo chí Hàn Quốc gọi là “con cưng của tvN” nhờ góp mặt dày đặc trong các chương trình giải trí của đài này, Go Kyung Pyo nay trở thành gánh nặng cho nhiều ê-kíp.

Phim đóng cùng Ra Mi Ran có nguy cơ lỡ lịch chiếu

Rủi ro lớn nhất thuộc về Bok-ja’s special rice cake shop (tạm dịch: Tiệm bánh gạo đặc biệt của Bok Ja), phim đầu tay của đạo diễn Kim Kyung Yoon, làm lại từ phim Pháp Paulette (2012).

Dàn diễn viên "Bok-ja’s special rice cake shop". Phim dự kiến ra rạp năm 2027. Ảnh: Showbox

Phim quay từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, đang làm hậu kỳ để ra rạp năm 2027 và từng được Showbox giới thiệu tới các nhà phân phối quốc tế tại chợ phim Cannes. Ngày 15/11, Showbox cho biết đang “thảo luận phương án xử lý”. Họ chưa quyết định hoãn chiếu hay quay lại cảnh.

Theo cảnh sát, khoảng 3h30 sáng 14/11, Go Kyung Pyo tự lái xe trên một tuyến đường ở phường Donggyo, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc) và đâm vào một xe chở rác đang làm việc. Nồng độ cồn trong máu của anh là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% phải thu hồi bằng lái. Trên xe không có ai đi cùng. Nam diễn viên 36 tuổi bị lập hồ sơ vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đoạn camera an ninh mà MBC và Yonhap TV công bố cho thấy một công nhân vệ sinh vội đuổi theo chiếc xe. Sau đó, Go Kyung Pyo xuống xe xem xét, gọi điện thoại và cho một vật vào túi áo khoác. Chi tiết cuối khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn.

Hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường vụ tai nạn ở quận Mapo, Seoul. Ảnh: Yonhap TV

Ngày 15/11, Go Kyung Pyo đăng thư xin lỗi trên Instagram. Anh kể sau va chạm, anh không tìm được chỗ dừng ngay nên chạy thêm một đoạn. Xuống xe, anh xin lỗi 2 công nhân vệ sinh và được họ cho biết đã báo cảnh sát. Theo Go Kyung Pyo, vật cho vào túi áo chỉ là chìa khóa xe.

“Tôi từng kêu gọi mọi người đừng lái xe khi đã uống rượu nhưng chính tôi lại phạm vào điều đó”, nam diễn viên viết. Anh cho biết sẽ hợp tác với cảnh sát, khắc phục thiệt hại và dừng mọi kế hoạch sắp tới. Công ty quản lý C.L.N Company cũng xin lỗi những người bị ảnh hưởng và cam kết sẽ quản lý nghệ sĩ chặt chẽ hơn.

Buổi họp fan mang tên Now Kyungpyo night, dự kiến tổ chức ngày 21/11 tại Seongam Art Hall đã bị hủy và người mua vé được hoàn tiền toàn bộ. Báo chí Hàn Quốc cũng nhắc lại chuyện tháng 3/2023, Go Kyung Pyo từng được Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ Hàn Quốc bổ nhiệm làm đại sứ phòng chống tai nạn giao thông và trực tiếp kêu gọi mọi người không lái xe khi say.

Go Kyung Pyo được khán giả châu Á biết đến qua vai Sung Sun Woo trong Reply 1988. Ngoài ra, nam diễn viên còn nổi tiếng khắp châu Á với bộ phim Bỗng dưng trúng số.

Go Kyung Pyo trong "Bỗng dưng trúng số":

Video: NSX