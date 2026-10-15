Vụ 'Đất đã cưỡng chế bàn giao, sao còn tranh chấp kéo dài?': Kiểm tra, xử lý trách nhiệm công chức tham mưu giải quyết hồ sơ chậm trễ

Báo SGGP số ra ngày 8-10 có bài viết “Đất đã cưỡng chế bàn giao, sao còn tranh chấp kéo dài?”, phản ánh: Hơn 228m2 đất thuộc thửa 675 tại phường An Phú Đông (TPHCM) của ông Dương Văn Tùy (59 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) bị bà Đ.T.L. sử dụng chồng lấn.

Dù phần đất này đã được tòa án ra phán quyết và cơ quan thi hành án tổ chức cưỡng chế bàn giao, song chính quyền địa phương chậm giải quyết, xử lý dứt điểm vi phạm.

Sau khi báo đăng, UBND phường An Phú Đông mời ông Dương Văn Tùy đến làm việc, nắm lại toàn bộ sự việc. Ngày 9-10, ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, ký Văn bản 3187/UBND-VP, yêu cầu Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tham mưu giải quyết dứt điểm các nội dung theo đơn đề nghị của ông Tùy, hoàn thành trước ngày 20-10-2026.

UBND phường An Phú Đông cũng yêu cầu Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tham mưu thư xin lỗi gửi ông Dương Văn Tùy vì để xảy ra chậm trễ, kéo dài trong quá trình thụ lý và giải quyết hồ sơ trong thời gian qua; đồng thời kiểm tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân và đề xuất hình thức xử lý đối với công chức được phân công thụ lý, tham mưu giải quyết đơn của ông Dương Văn Tùy nhưng để chậm trễ.