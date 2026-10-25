Vũ đạo sinh viên khuấy động Ngày hội thanh toán số Việt Nam 2026

Cách tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới khoảng 4km, thôn Khuân Bang (xã Chợ Mới, Thái Nguyên) mang vẻ đẹp bình yên của một bản làng miền núi. Thôn có 155 hộ dân, trong đó khoảng 90% là đồng bào dân tộc Tày, Dao. Trải qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây vẫn duy trì những phong tục, tập quán và nếp sinh hoạt truyền thống, tạo nên không gian văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.