Vũ đạo sinh viên khuấy động Ngày hội thanh toán số Việt Nam 2026
SVO - Tối 24/10/2026, sự kiện Sóng Festival 2026 chính thức khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), với chủ đề 'Chạm số - Sống xanh'. Ngay sau lễ khai mạc, đêm tranh tài vũ đạo của sinh viên nhiều trường đại học tại Thủ đô tại cuộc thi 'Bắt Sóng Đam Mê' đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ, người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-dao-sinh-vien-khuay-dong-ngay-hoi-thanh-toan-so-viet-nam-2026-post1888317.tpo