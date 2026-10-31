Vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD tại Binance: Tiền bị phong tỏa có lấy lại được?

Ngày 29-10, Binance xác nhận hệ thống ví nóng (ví kết nối Internet, dùng để xử lý giao dịch) của sàn bị tin tặc xâm nhập, gây thất thoát khoảng 6,3 tỷ USD.

Binance đã tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền sau vụ tấn công gây thiệt hại 6,3 tỷ USD. Ảnh: Yahoo Finance

Theo điều tra ban đầu, tin tặc có thể đã chiếm quyền kiểm soát máy tính của một kỹ sư phụ trách phát triển và vận hành hệ thống. Tuy nhiên, Binance cho biết chưa tìm thấy bằng chứng khóa bảo mật của các ví bị rò rỉ.

Ngay sau sự cố, Binance phối hợp với các công ty phân tích dữ liệu blockchain và đối tác trong ngành để truy vết dòng tiền. Các công ty này nhận định vụ tấn công có dấu hiệu liên quan nhóm tin tặc TraderTraitor, được cho là có liên hệ với Triều Tiên.

Đến ngày 30-10, khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan đã được phong tỏa. Trong đó, Tether đóng băng gần 1,57 tỷ USD USDT, còn Circle phong tỏa hơn 800 triệu USD USDC.

Theo các chuyên gia, khả năng thu hồi phụ thuộc vào loại tiền số bị đánh cắp. Với những đồng tiền ổn định giá như USDT và USDC, đơn vị phát hành có thể chủ động khóa tài sản tại các địa chỉ ví liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Tuy nhiên, việc chuyển số tiền này về cho chủ sở hữu vẫn cần căn cứ và thủ tục pháp lý phù hợp.

Khó khăn lớn hơn nằm ở Bitcoin và Ether. Đây là những đồng tiền không có đơn vị phát hành tập trung có thể trực tiếp đóng băng giao dịch.

Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, khoảng 2,4 tỷ USD tài sản bị đánh cắp thuộc hai loại tiền số này.

Việc thu hồi chủ yếu dựa vào truy vết giao dịch, xác định địa chỉ nhận tiền và phối hợp với các sàn giao dịch để ngăn chặn việc chuyển đổi, tẩu tán tài sản.

Trong khi đó, Binance cam kết sử dụng Quỹ Bảo vệ tài sản người dùng (SAFU) và nguồn vốn doanh nghiệp để bù đắp toàn bộ thiệt hại.

Theo thông báo ngày 30-10, sàn đã dành hơn 6,34 tỷ USD cho mục đích này, trong đó có 5 tỷ USD bằng các loại tiền số bị ảnh hưởng; phần còn thiếu đang được mua bổ sung.