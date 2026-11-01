Vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD, Binance khôi phục 90% tài sản

Theo thông báo cập nhật lần thứ 3, có 10 tài sản số gồm Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, USDC, XRP, USD1, RLUSD và Zcash đã được bố trí nguồn bù đắp ở mức 100%. Khoảng 10% còn lại là các đồng tiền mã hóa có thanh khoản thấp, Binance đang tiếp tục mua lại trên thị trường và thông qua giao dịch trực tiếp.

Sàn cho biết nguồn bù đắp đến từ quỹ bảo vệ tài sản người dùng SAFU, phần dư của quỹ bảo hiểm giao dịch hợp đồng tương lai và ngân quỹ doanh nghiệp. Binance dự kiến hoàn tất việc bố trí nguồn bù đắp cho toàn bộ tài sản bị ảnh hưởng.

Khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan vụ việc đã bị phong tỏa trên blockchain. Tuy nhiên, Binance lưu ý con số 90% phản ánh lượng tài sản cùng loại đã được bố trí để bù đắp, không đồng nghĩa số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi.

Bitcoin có thời điểm giảm xuống 76.400 USD ngày 29-10, trước khi ổn định quanh 77.000 USD.

Binance dự kiến mở lại chức năng rút tiền ngày 1-11, nhưng lịch trình cụ thể vẫn chưa được phê duyệt. Sàn cũng dự kiến công bố dữ liệu xác minh dự trữ đầy đủ vào ngày 3-11.