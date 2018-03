Vụ đánh, bắt cô giáo thực tập quỳ: Trưng cầu giám định

Trường Mầm non Việt-Lào báo cáo lên cấp trên 'quên' chi tiết nữ phụ huynh bắt cô giáo thực tập quỳ xin lỗi học sinh năm tuổi.

Ngày 25-3, chị PTH (21 tuổi, cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt-Lào, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An bị phụ huynh đánh, bắt quỳ xin lỗi học sinh) đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An.

Hiện sức khỏe cô H. đã dần ổn định. Cơ quan Công an TP Vinh cho biết đang làm thủ tục trưng cầu giám định thương tích của cô H. để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với phụ huynh là bà Phan Thị Nghĩa (trú phường Trung Đô, TP Vinh).

Sau sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Việt-Lào, ban giám hiệu nhà trường nhiều lần từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Ngoài việc xác minh sự việc bà Nghĩa đánh cô H., công an đã gặp những người chứng kiến để xác minh làm rõ thông tin có hay không bà Nghĩa bắt cô H. quỳ xin lỗi con trai mình là học sinh Trần Đăng K. (năm tuổi). Đồng thời, công an cũng đang làm rõ có hay không cô H. đánh em K. bị bầm ở chân.

Qua điều tra ban đầu, bà Nghĩa thừa nhận có đánh cô H. và có bắt cô H. quỳ nhưng… "quỳ không lâu".

Cô H. khẳng định: “Tôi không đánh học sinh K. Nếu công an xác minh được việc tôi đánh học sinh thì tôi chịu tội trước pháp luật”.

Theo cô H.: “Trước mặt phụ huynh và các cháu học sinh, mẹ của học sinh K. bắt em quỳ xuống thì em thấy xấu hổ với mọi người bởi em đang thực tập nghề giáo viên. Em không làm gì mà chị phụ huynh bắt em quỳ như vậy là sai. Em mong muốn cơ quan chức năng làm rõ, đưa lại công bằng cho em”.

Như đã đưa tin, chiều 21-3, mẹ của cháu K. là bà Nghĩa đến Trường Mầm non Việt-Lào đón con trai về nhà thì phát hiện phía trước cẳng chân trái của con có vết bầm tím. Sáng hôm sau (22-3), bà Nghĩa đưa con đến trường và yêu cầu giáo viên làm rõ vết bầm trên chân con rồi đánh cô H. (giáo viên thực tập mầm non).

Cô H. kể lại: “Khoảng 7-8 giờ ngày 22-3, em cho các học sinh trong lớp uống sữa thì có chị phụ huynh bồng con là cháu K. vào lớp. Chị phụ huynh hỏi gì cháu K. em không nghe rõ nhưng thấy cháu K. nhìn em. Sau khi chị ấy thả cháu K. xuống lớp thì hỏi em là “có phải em đánh con chị thâm ri (thế này) không?”. Em trả lời em không đánh. Chị ấy nói em đánh em đừng có cãi rồi lao vào đánh em, đấm vào bụng, vào lưng em. Mặc dù em có nói em đang mang bầu nhưng chị ấy vẫn không dừng.

Lát sau có mấy phụ huynh tới can ngăn nhưng không được. Thế rồi chị ấy nói nếu em quỳ xin lỗi con chị thì chị sẽ tha cho em. Vì đứa con trong bụng, em đã quỳ xuống”.

Một bác sĩ ở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết cô H. được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đang mang thai tuần thứ 13, bánh nhau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sảy thai.

Về vụ việc trên, Bộ GD&ĐT đã có công văn và trực tiếp yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ GD&ĐT vụ việc phụ huynh hành hung giáo sinh thực tập tại Trường Mầm non Việt-Lào đang gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tiếp tục báo cáo sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, đồng thời cũng nhắc nhở các địa phương khác trong công tác đảm bảo an toàn trường học cho các thầy cô giáo và học sinh. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Vinh phối hợp với công an xác minh làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của phụ huynh.

Trong báo cáo của Trường Mầm non Việt-Lào lên cơ quan chức năng lại không có phần phụ huynh Nghĩa bắt cô giáo thực tập quỳ xin lỗi.

Đ.LAM