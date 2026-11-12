Vụ dàn xếp tỷ số tại CLB Long An: Yêu cầu VFF rà soát hai trận đấu

Ngày 12/11, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thu thập dữ liệu chuyên môn sau khi tiếp nhận thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số thành viên CLB Long An liên quan đến hành vi đánh bạc. Cùng với việc rà soát hai trận đấu, VFF phải kiểm tra khâu tổ chức và quản lý chuyên môn tại các giải có liên quan.

Cựu tiền vệ Nguyễn Thanh Hải (áo đỏ) liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số. Ảnh: Long An FC

Trận đầu tiên thuộc diện rà soát là cuộc đối đầu giữa Quy Nhơn United và Long An ngày 3/10/2025 tại vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia. Trận còn lại diễn ra ngày 23/11/2025, khi Long An gặp Thép Xanh Nam Định ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia và thua 0-2. Cả hai trận đều thuộc mùa giải 2025–2026.

VFF đã kỷ luật 5 trong số 8 cá nhân liên quan

Báo cáo số 2890/BC-LĐBĐVN ngày 11/11/2026 của VFF xác định có 8 cá nhân liên quan đến vụ việc. Trong số này, 5 người đã nhận quyết định kỷ luật của Ban Kỷ luật VFF ngày 17/9/2026, gồm Hoàng Nhật Nam, Bùi Hoàng Mỹ, Lê Văn Hưng, Nguyễn Anh Tài và Nguyễn Thanh Hải. Theo Quyết định số 934/QĐ-LĐBĐVN, những người này bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức.

Ba người còn lại được nêu trong báo cáo là Hoàng Danh Ngọc, Võ Hoàng Minh Tân và Võ Hoàng Minh Nhật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh đối với nhóm này. VFF sẽ căn cứ kết quả xác minh và quy định của Liên đoàn để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc tại CLB Long An là một phần trong vụ án đánh bạc bằng hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao. Ngày 11/11, Bộ Công an thông tin về vụ án đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao, trong đó cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can. Hoạt động điều tra liên quan đến cả các trận bóng đá và bóng rổ tại Việt Nam.

Đối với các trận có Long An thi đấu, cơ quan điều tra xác định Vũ Chí Công chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận với bốn cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Các cầu thủ được yêu cầu thi đấu dưới sức để diễn biến trận đấu theo kịch bản mà Công đưa ra, phục vụ việc cá độ. Theo Bộ Công an, sau khi đặt cược, Công chuyển tiền trả cho Nam, Ngọc và các cầu thủ liên quan.

Kiểm tra công tác giám sát tại các giải chuyên nghiệp

Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá Việt Nam. Trong báo cáo gửi Bộ, Cục cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu VFF làm việc với các đơn vị liên quan tại địa phương, theo dõi diễn biến vụ án và cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Phạm vi kiểm tra còn bao gồm công tác giám sát chuyên môn tại các giải bóng đá chuyên nghiệp. Cục yêu cầu VFF xác định những thiếu sót trong quản lý, nếu có, để kịp thời chấn chỉnh. Liên đoàn cũng được giao tăng cường phổ biến quy định về phòng ngừa cá cược trái phép, dàn xếp tỷ số cho các CLB, huấn luyện viên, cầu thủ và trọng tài.