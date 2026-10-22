Vụ đâm tử vong tài xế ô tô ở Hà Nội: Nghi vợ cũ có người mới

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, trú tại xã Xuân Mai, hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng

Theo điều tra ban đầu, Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (46 tuổi, trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Chiều 20/10, phát hiện anh Đ. điều khiển ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan lái xe máy đuổi theo. Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, dừng xe chắn trước đầu ô tô của anh Đ.

Hoan xuống xe, giật tay nắm cửa phía ghế lái nhưng không mở được do cửa đã khóa. Đối tượng quay lại xe máy, lấy một chiếc búa trong cốp rồi đập vỡ kính ô tô.

Nghi phạm Nguyễn Quý Hoan.

Trong lúc hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm vào miệng anh Đ. rồi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau khi đi được khoảng 200-300m, qua một cửa hàng bán thịt lợn, Hoan lấy một con dao trên bàn rồi tiếp tục điều khiển xe máy đi tìm anh Đ. Hoan dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại con dao trong ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời đi. Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.