Vụ cựu Hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: Bộ GD&ĐT khẳng định địa phương không được áp giá trần

Trong văn bản trả lời luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, Bộ GD&ĐT đã làm rõ quy định về thu tiền dạy thêm, học thêm tại thời điểm năm học 2013-2014.

Theo Bộ, hoạt động này khi đó được điều chỉnh bởi Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT. Khoản 3 Điều 3 quy định học sinh học thêm phải có nhu cầu, tự nguyện và được gia đình đồng ý, không được ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào. Điểm b khoản 1 Điều 7 quy định mức thu tiền học thêm do cha mẹ học sinh thỏa thuận với nhà trường.

Đáng chú ý, khoản 2 Điều 15 giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm. Tuy nhiên, theo Bộ GDĐT, thông tư không giao địa phương thẩm quyền ấn định mức trần thu học thêm, bởi điều này có thể làm triệt tiêu quyền thỏa thuận đã được quy định tại Điều 7.

Đồng thời, Bộ mong muốn các cơ quan chức năng xem xét toàn diện vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo.

Liên quan đến Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Bộ dẫn Kết luận số 01/KL-KTVB&TCTHPL ngày 4/5/2026 của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), xác định việc giới hạn mức thu học thêm tối đa chưa phù hợp với Thông tư 17. Ngày 5/5/2026, Hà Nội đã ban hành Quyết định 2339/QĐ-UBND, bãi bỏ toàn bộ Quyết định 22.

Bên cạnh việc làm rõ quy định chuyên ngành, Bộ GD&ĐT đề nghị cơ quan chức năng khi xem xét các vụ việc liên quan đến nhà giáo cần đánh giá toàn diện bối cảnh lịch sử, động cơ, sự đồng thuận của phụ huynh và hậu quả thực tế. Việc xử lý cần bảo đảm thượng tôn pháp luật, đồng thời thấu tình, đạt lý, bảo vệ danh dự, uy tín và quyền lợi chính đáng của nhà giáo.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại vụ án bà Nguyễn Thị Bình thu 15.000 đồng mỗi tiết học thêm.

Ở phiên sơ thẩm, bà Bình bị tuyên phạt 36 tháng tù; bà Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán nhà trường, bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa sơ thẩm xác định bà Bình làm trái quy định, đồng thời nhận định dù vụ lợi vật chất không lớn, bị cáo có vụ lợi phi vật chất là tăng uy tín thông qua việc tăng thu nhập cho giáo viên.