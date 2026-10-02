Vụ cướp 4 máy bay ám ảnh nhất lịch sử thế giới, gần 3.000 người thiệt mạng

Sáng 11/9/2001, nước Mỹ hứng chịu loạt vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 2.977 người. Trong khoảng 102 phút, bốn máy bay chở khách bị không tặc khống chế và sử dụng làm vũ khí, nhằm vào các địa điểm trọng yếu tại New York và Washington.

4 máy bay bị khống chế

Sáng 11/9/2001, 19 tên không tặc chia thành bốn nhóm, lần lượt lên các chuyến bay đường dài khởi hành từ khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Chúng vượt qua hệ thống an ninh hàng không khi đó và khống chế máy bay sau khi cất cánh.

4 chiếc máy bay bị cướp trong 1 buổi sáng.

Chuyến bay American Airlines 11 và United Airlines 175 khởi hành từ Boston. Chuyến bay American Airlines 77 cất cánh từ Dulles, Virginia, trong khi United Airlines 93 xuất phát từ Newark, New Jersey.

Khoảng 8h46, American Airlines 11 đâm vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York. Vụ va chạm gây hỏa hoạn lớn và khiến nhiều người mắc kẹt bên trong tòa nhà.

17 phút sau, lúc 9h03, United Airlines 175 lao vào Tháp Nam. Hình ảnh máy bay đâm vào tòa nhà và quả cầu lửa bùng lên được truyền hình trực tiếp, cho thấy đây không phải một tai nạn hàng không mà là một cuộc tấn công có chủ đích.

Trong hai tòa tháp WTC, đám cháy nhanh chóng lan rộng. Khói và nhiệt độ cao khiến nhiều người mắc kẹt ở các tầng phía trên không thể tìm được đường thoát.

Lúc 9h37, American Airlines 77 lao vào Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., khiến 125 người bên trong tòa nhà cùng toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng.

Trước tình hình khẩn cấp, nhiều cơ quan công quyền tại Washington được sơ tán. Không phận Mỹ cũng được đóng cửa trên diện rộng, trong một động thái chưa từng có.

Hành khách trên Chuyến bay 93 chống trả

United Airlines 93 bị không tặc khống chế sau các chuyến bay khác. Trong thời gian trên máy bay, một số hành khách liên lạc với người thân và biết về các vụ tấn công tại New York.

Nhận ra máy bay có thể được sử dụng để tấn công một mục tiêu khác tại Washington, nhóm hành khách quyết định chống trả những kẻ không tặc.

Cuộc chống trả diễn ra trong khoang hành khách. Không thể kiểm soát tình hình, kẻ không tặc điều khiển máy bay lao xuống một cánh đồng gần Shanksville, Pennsylvania, lúc 10h03. Toàn bộ 44 người trên máy bay thiệt mạng.

Lúc 9h59, Tháp Nam WTC sụp đổ sau chưa đầy một giờ kể từ khi bị máy bay đâm vào. Khoảng 29 phút sau, Tháp Bắc cũng đổ xuống.

Khu vực WTC trở thành một đống đổ nát khổng lồ, về sau được biết đến với tên gọi “Ground Zero”. Tổng cộng 2.977 người thiệt mạng trong các vụ tấn công, chưa bao gồm 19 tên không tặc.

Hậu quả của thảm họa còn kéo dài nhiều năm. Nhiều lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và người làm việc tại khu vực Ground Zero sau đó mắc các bệnh liên quan đến việc tiếp xúc với bụi và chất độc trong quá trình cứu hộ, tìm kiếm và dọn dẹp.

Vụ tấn công 11/9 cũng tạo ra những thay đổi lớn đối với an ninh hàng không và chính sách chống khủng bố của Mỹ. Các biện pháp kiểm soát an ninh tại sân bay được tăng cường, trong khi cửa buồng lái máy bay được gia cố và áp dụng các quy trình bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

Mọi người trên Chuyến bay 93 đã thiệt mạng để cứu nhiều người hơn

Sự kiện 11/9 đồng thời mở đầu cho những biến động địa chính trị kéo dài nhiều năm, trong đó có chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan và cuộc chiến Iraq.

Hơn hai thập kỷ sau, ngày 11/9/2001 vẫn được nhắc đến như một trong những thảm họa khủng bố nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại, với những tác động sâu rộng đến an ninh, hàng không và đời sống quốc tế.