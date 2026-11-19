Chiều 19/11, sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội luận tội và đề nghị mức án, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes) cùng 5 cựu cán bộ tại Hà Nội tiếp tục tranh luận.

Đại diện VKSND Hà Nội.

Trước đó, VKS đề nghị tuyên phạt "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản từ 30 - 36 tháng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng; đồng thời, phạt bổ sung bị cáo 100 triệu đồng. 5 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 18 - 30 tháng cho hưởng án treo.

Về dân sự, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên buộc Công ty Bemes hoàn trả toàn bộ tiền mua nhà mà các bị hại đã thanh toán theo hợp đồng. Cùng đó, ông Thản có trách nhiệm liên đới cùng công ty bồi thường.

Theo kết luận định giá ngày 10/7, tổng giá trị 519 căn hộ, nhà ở không được cấp sổ đỏ tại CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng. Trong đó, 506 căn hộ chung cư được định giá hơn 1.850 tỷ đồng, 13 căn nhà liền kề có tổng trị giá hơn 191 tỷ đồng.

Đối với các căn hộ thuộc diện phải di dời, VKS đề nghị chủ nhà bàn giao, trả lại căn hộ và nhà ở thấp tầng cho Công ty Bemes để phục vụ quá trình xử lý theo quyết định của UBND TP Hà Nội. Đây là chủ trương nhân văn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại thực tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Tự bào chữa sau khi VKS đề nghị mức án và trách nhiệm dân sự, ông Thản nói bản thân không có ý kiến về mức đề nghị án treo như trên. Riêng với phần dân sự, bị cáo cho rằng số tiền cần bồi thường theo giá thị trường là "cao quá", cần xem xét lại.

Bị cáo kiến nghị những căn hộ có sai phạm được chuyển thành căn hộ cho thuê. Nếu không có ai thuê, người dân có thể lấy tiền bồi thường rồi chuyển xuống Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội).

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa chiều 19/11.

Trong phần tranh luận chiều nay, các luật sư cho rằng bị cáo Lê Thanh Thản không có ý thức lừa dối khách hàng. Họ đề nghị xem xét giảm số lượng bị hại so với cáo trạng.

Liên quan đến khoản tiền thu lợi bất chính là 531 tỷ đồng, luật sư của ông Thản cũng đề nghị tòa án và VKS xem xét khấu trừ chi phí đầu tư xây dựng công trình, bởi nếu bỏ qua những khoản này sẽ gây thiệt thòi cho bị cáo.

Đối đáp vào chiều muộn, đại diện VKS căn cứ kết quả điều tra và hồ sơ vụ án xác định, dự án CT6 Kiến Hưng ngay từ khi xây dựng đã vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Dù vậy, bị cáo Thản vẫn chỉ đạo quảng cáo, đưa ra nhiều thông tin gian dối về tính pháp lý của các căn hộ.

VKS tái khẳng định, hành vi lừa dối khách hàng của Tổng giám đốc Công ty Bemes đã được hoàn thành tại thời điểm bị cáo quảng cáo gian dối về tính pháp lý dự án, sau đó thực hiện ký hợp đồng mua bán và nhận tiền từ 519 người mua nhà.

Hậu quả là, các khách hàng đều không được cấp sổ đỏ. Ngoài ra, kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định, khoản thuế giá trị gia tăng bị cáo nộp khi bán nhà đã được đối trừ vào số tiền thu lợi bất chính.

Về chi phí đầu tư xây dựng dự án mà các luật sư đề cập, theo VKS, ông Thản có sai phạm khi chỉ đạo xây dựng công trình sai quy hoạch. Do đó, các khoản chi này không được coi là chi phí hợp pháp để đối trừ.

Phán quyết sơ thẩm đối với 6 bị cáo sẽ được công bố vào chiều 26/11.

Từ những căn cứ lập luận nêu trên, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm cáo buộc, số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo Lê Thanh Thản hưởng trong vụ án này là hơn 531 tỷ đồng.

Tiếp tục tranh luận về phương án đề nghị bồi thường, cơ quan công tố khẳng định, người mua nhà đã thanh toán 100% giá trị để mua căn hộ hợp pháp với cam kết có sổ đỏ. Họ không chi tiền mua căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Như vậy, theo đại diện VKS, chủ đầu tư là phía bị cáo Thản đã không giao tài sản cho các bị hại theo đúng cam kết như khi bán nhà. Hậu quả, nhiều người dân phải di dời khỏi căn hộ của mình, đây là căn cứ để VKS xác định trách nhiệm bồi thường.

Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên chủ đầu tư phải bồi thường theo giá trị căn hộ hợp pháp, có sổ đỏ tương đương với giá trị trên thị trường. Cụ thể, theo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, mức giá tham khảo trung bình của mỗi căn hộ đã có sổ đỏ tại khu vực dự án khoảng 53 triệu đồng/m² (so với mức giá chào bán trung bình khoảng 56 triệu đồng/m²).

Sau hai ngày xét xử và kết thúc tranh luận vào chiều muộn 19/11, Hội đồng xét xử tuyên bố sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 26/11.