Sáng 18/11, sau khi hoàn tất phần thủ tục, TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản (SN 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes) và 5 cựu cán bộ tại Hà Nội liên quan vụ án hình sự xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa sáng 18/11.

Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, bị cáo Lê Thanh Thản khai giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes và là người chịu trách nhiệm chính về các quyết định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp này.

Theo bị cáo, năm 2010, vào thời điểm xây dựng tòa CT6 Kiến Hưng, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã nhất trí về mặt chủ trương. Tuy nhiên, doanh nghiệp mải lo cho các hoạt động, nên không hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh công năng.

"Sau khi Hà Tây sáp nhập, doanh nghiệp tiếp tục xin ý kiến với TP Hà Nội song phía bị cáo vẫn chưa hoàn thiện thủ tục. Thời điểm đó nếu đăng ký công năng của tòa nhà là văn phòng thì không có người thuê.

Do đó, doanh nghiệp xin ý kiến và được nhất trí chuyển công năng, nhưng sau đó chưa hoàn thiện hồ sơ. Đối với các căn liền kề vốn được quy hoạch là đất xây trường mầm non, lúc đó đã cho xây trường nhưng nhu cầu của người dân không sử dụng hết, nên công ty tự xây liền kề", bị cáo Thản khai.

Vụ án có 6 bị cáo, ngoài ông Thản thì 5 người còn lại là các cựu cán bộ.

Trong quá trình xây dựng dự án, bị cáo khai không thấy cơ quan nào tới kiểm tra và không có bất kỳ văn bản yêu cầu đình chỉ nào. Sau này, khi xây xong vào năm 2013 mới có văn bản xử phạt hành chính.

"Bị cáo làm sai vì đã xây dựng sai mục đích, sai quy hoạch", bị cáo thừa nhận.

Trước lời khai này, Hội đồng xét xử cho biết, có việc các cán bộ đến thanh tra và kiểm tra, nhưng họ không được vào. Đáp lại, bị cáo Thản quả quyết “không có chuyện đó”.

Cũng theo lời bị cáo, trong hợp đồng thể hiện nội dung cho thấy, chủ đầu tư hỗ trợ cư dân được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, việc này bị cáo giao cho cấp dưới thực hiện và báo cáo lại. Ngoài ra, thời điểm đó chưa ai nói về dự án sai quy hoạch, chỉ nói chung chung là “chưa được cấp”.

“Việc bị cáo đưa thông tin không đúng có phải là hành vi gian dối không?”, Hội đồng xét xử truy vấn. Bị cáo Thản trả lời: “Gian dối”. “Có phải là lừa dối khách hàng không”, chủ tọa tiếp tục đặt câu hỏi. Bị cáo Thản thừa nhận: “Đúng lừa dối”.

Tiếp tục phần thẩm vấn, Hội đồng xét xử hỏi: “Nếu dự án của bị cáo không được cấp sổ đỏ thì khách hàng có mua không?”. Bị cáo Thản thừa nhận, cáo trạng truy tố là đúng hành vi, nhưng con số hưởng lợi như cáo buộc là 500 tỷ đồng là không đúng. Lý do là "cần trừ đi chi phí xây dựng".

Về hình thức khắc phục hậu quả, bị cáo Lê Thanh Thản đề nghị hai phương án. Thứ nhất, nếu người dân muốn được trả tiền thì bị cáo trả tiền. Thứ hai, người nào có nhu cầu chuyển nhà sang vị trí khác, bị cáo cũng đồng ý.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong khoảng hai tuần.

Theo trình bày của bị cáo, trước phiên tòa sáng nay bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng tại cơ quan thi hành án. Đồng thời, ngân hàng cũng đảm bảo cho bị cáo vay 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án mới ở khu vực Thanh Hà (Hà Nội) nhằm khắc phục, duy trì nguồn cung nhà ở để đền bù cho người dân.

Cuối phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Lê Thanh Thản cũng thừa nhận có sai phạm tại nhiều dự án khác và tiếp tục đưa ra hai phương án khắc phục như trên.

"Mong tòa cho bị cáo có cơ hội để khắc phục hậu quả và sửa sai. Bị cáo xin nộp 50% tiền thu lợi vào ngân sách Nhà nước và xin cho bị cáo được chuyển đổi công năng từ dịch vụ văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê", bị cáo trình bày.