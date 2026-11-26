Chiều 26/11, sau hai ngày xét xử và một tuần nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes) cùng 5 cựu cán bộ tại Hà Nội trong vụ án xảy ra tại CT6 Kiến Hưng.

6 bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 26/11.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thản 30 tháng cho hưởng án treo và phạt 100 triệu đồng về tội Lừa dối khách hàng.

Năm bị cáo còn lại cũng đều được hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Phó chủ tịch UBND phường), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị phạt 24 tháng án treo.

Người còn lại là Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh thanh tra xây dựng) lĩnh 18 tháng án treo.

Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Trong 6 bị cáo, hành vi phạm tội của ông Lê Thanh Thản đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở, trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, đồng thời xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước.

"Hậu quả, các bị hại đã bỏ tiền mua nhà nhưng không thể đăng ký quyền sở hữu đối với các căn nhà như thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng", bản án nêu.

Hội đồng xét xử cho biết, các bị cáo có 15 ngày để kháng án.

Bên cạnh đó, bị cáo Thản biết rõ các căn nhà được xây dựng sai quy hoạch, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng tại thời điểm giao dịch. Song, để bán được nhà, bị cáo cố ý che giấu những vi phạm, khiến các bị hại tin tưởng và ký kết hợp đồng và thanh toán tiền mua nhà.

Hành vi phạm tội của các bị cáo còn lại xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ. Đồng thời, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản từ 30 - 36 tháng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng; đồng thời, phạt bổ sung bị cáo 100 triệu đồng. 5 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 18 - 30 tháng cho hưởng án treo.

Về dân sự, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên buộc Công ty Bemes hoàn trả toàn bộ tiền mua nhà mà các bị hại đã thanh toán theo hợp đồng. Cùng đó, ông Thản có trách nhiệm liên đới cùng công ty bồi thường.

Dự án CT6 Kiến Hưng hiện thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, do Công ty Bemes làm chủ đầu tư được phê duyệt quy hoạch năm 2008. Dự án gồm hai tòa cao tầng CT6A và CT6B. Trong đó CT6A có 231 căn hộ, CT6B được quy hoạch làm khách sạn.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Thản đã chỉ đạo xây dựng tòa nhà sai quy hoạch, tăng diện tích và chiều cao, thay đổi công năng công trình. Ông Thản còn cho xây thêm tòa chung cư CT6C ngoài quy hoạch.

Trước đó, bị cáo Lê Thanh Thản bị VKSND Hà Nội đề nghị từ 30 - 36 tháng cho hưởng án treo.

Thời điểm dự án có nhiều sai phạm, bị cáo Thản vẫn quảng cáo không đúng sự thật về tính pháp lý của công trình, nhằm bán các căn hộ cho người dân. 5 bị cáo còn lại đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm.

Hậu quả, hành vi sai phạm của 6 bị cáo dẫn tới 519 căn nhà không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, riêng tòa CT6C có 437 căn. Qua đó, ông Thản thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Quá trình xét xử tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận đã lừa dối khách hàng để bán các căn nhà và xin lỗi người mua nhà, mong được tạo cơ hội khắc phục sai phạm. Tuy nhiên, ông không đồng tình với cách xác định số tiền thu lợi bất chính, cho rằng cần khấu trừ chi phí xây dựng.

Về phương án khắc phục hậu quả, Tổng giám đốc Công ty Bemes khai đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án; đồng thời, chuẩn bị nhà tại khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) để bố trí cho những khách hàng có nhu cầu chuyển đến.