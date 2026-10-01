Vụ Công ty Việt Mỹ: Khởi tố 9 bị can, thu giữ hơn 215.000 USD

Chiều 1/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2026, nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng tiếp theo.

Tại Họp báo, Đại tá Phạm Trường Giang – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan.

Theo Đại tá Phạm Trường Giang, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can; thu giữ 215.000 USD, hơn 100 tỷ đồng.

Các bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Huy Ngọc (Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ); Lê Đình Thanh Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ); Trần Văn Thuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế) về tội Nhận hối lộ. Những người này bị xác định có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Cùng vụ án, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Chân Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ); Hà Văn Nam (Giám đốc Công ty Việt Mỹ) và Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách kế toán Công ty Việt Mỹ) về tội Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó cục trưởng C03.

Cơ quan điều tra xác định Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam gồm Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH đầu tư y tế Sao Kim, Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Mai.

Đồng thời bị can thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong, Trung Quốc để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao. Qua đó thu lời bất chính rất lớn và vừa gây thất thu cho ngân sách nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Đại tá Phạm Trường Giang nhấn mạnh, qua công tác điều tra, cơ quan điều tra sẽ phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong các quy định pháp luật cũng như công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành để tham mưu cho Chính phủ và các bộ, ngành để chấn chỉnh, khắc phục./.