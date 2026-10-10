Vụ Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, 12 doanh nghiệp nộp lại 336 tỷ đồng

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

12 doanh nghiệp nộp tiền, tài sản

Bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc Công ty Việt Trung bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức.

CQĐT xác định Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP là doanh nghiệp 100 vốn Nhà nước. Năm 2006, Tổng công ty Thép cùng với Công Khoáng sản Lào Cai (Lamico) và một doanh nghiệp Trung Quốc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Khi Công ty Việt Trung thực hiện dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai, bán quặng sắt, mua than cốc, các bị can là lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều sai phạm, có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT đã xác định trách nhiệm dân sự của bị can, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác bồi thường thiệt hại

Đối với yêu cầu 16 doanh nghiệp mua bán quặng sắt của Công ty Việt Trung khắc phục hậu quả, thu hồi số tiền hưởng lợi bất chính.

Kết quả điều tra bổ sung xác định có 3 đại diện doanh nghiệp bị khởi tố. CQĐT thực hiện kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch để thu hồi tài sản bị thiệt hại.

Đối với 13 doanh nghiệp mà những người liên quan không bị khởi tố, CQĐT thấy rằng các bị can tại Công ty Việt Trung thực hiện hành vi sai phạm, bán quặng sắt cho các doanh nghiệp thấp hơn giá thị trường gây thiệt hại cho Nhà nước. Do đó, 13 doanh nghiệp được hưởng lợi ích không chính đáng.

CQĐT đã làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp nộp tiền, giao tài sản để bảo đảm việc khắc phục hậu quả.

Kết quả, có 12/13 doanh nghiệp đã nộp tiền, giao tài sản với giá trị tạm tính 336,9 tỷ đồng trên tổng số 434,7 tỷ đồng thiệt hại. Riêng Công ty TNHH Thủy Linh, do bà Nguyễn Thị Thủy điều hành, được bà Trần Bích Lang mượn pháp nhân để mua bán quặng sắt.

Kết quả điều tra xác định bà Thủy không được hưởng lợi. Bà Nguyễn Thị Thủy và pháp nhân doanh nghiệp hiện không đứng tên tài sản nào. Từ sau khi xảy ra đại dịch Covid -19, doanh nghiệp đã dừng hoạt động. Bà Thủy và doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn tài chính, không có khả năng khắc phục.

Cựu Chủ tịch nhận hơn 53 tỷ đồng

Quá trình hoạt động, Công ty Việt Trung được bán quặng sắt tại mỏ Quý Xa cho các doanh nghiệp trong nước theo phê duyệt của Bộ Công Thương. Về việc này, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản cho phép từng doanh nghiệp được mua quặng sắt theo số lượng nhất định và yêu cầu giá bán xác định theo cơ chế thị trường.

Tuy nhiên, lợi dụng chính sách này, bị can Bùi Thanh Bình đồng ý bán quặng sắt mỏ Quý Xa cho các doanh nghiệp thấp hơn với giá thị trường từ 50-70.000 đồng/tấn. Đổi lại các doanh nghiệp sẽ chi tiền ngoài cho ông Bình.

Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới là bị can Nguyễn Tuấn Long, Trần Văn Cường (cùng là cựu Trưởng phòng Tiêu thụ) xây dựng phương án giá bán thấp hơn thị trường, trình các thành viên Ban Điều hành phê duyệt.

Các thành viên Ban Điều hành gồm các bị can Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh biết việc bán giá thấp nhưng vẫn ký duyệt.

Từ năm 2015-2020, Bùi Thanh Bình đã ký và thực hiện 25 hợp đồng bán quặng sắt với 16 doanh nghiệp trong nước, thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng.

Qua đó, ông Bình đã nhận hơn 53 tỷ đồng để giúp các doanh nghiệp mua quặng giá rẻ. CQĐT xác định ông Bình nhận hơn 43,8 tỷ đồng sau ngày 1/1/2018, thời điểm BLHS 2015 quy định tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư có hiệu lực thi hành.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát đưa hối lộ 37 tỷ đồng, bị can Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty Tiến Đại Phát đưa hối lộ 5 tỷ đồng, bị can Lê Xuân Định, Nguyễn Duy Nghiệp (Công ty An Bình) đưa hối lộ 1,8 tỷ đồng.

Số tiền đã nhận, ông Bình chi hơn 3,8 tỷ đồng cho nhân viên Công ty Việt Trung, trả lại cho 2 cá nhân tổng số 1,5 tỷ đồng. Hơn 48 tỷ đồng còn lại, ông Bình sử dụng cá nhân.