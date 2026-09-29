Vụ cổng làng đổ sập đè trúng bé trai lớp 3: Tạm giữ phương tiện để điều tra

Chiều 29/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Hương Khê cho biết, đơn vị đã tạm giữ phương tiện, lấy lời khai tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế điều khiển xe cẩu được xác định là Trần Văn Đ. (33 tuổi, trú xã Hương Đô). Theo lãnh đạo công an xã, khu vực xe cẩu đi qua cổng làng không có biển cấm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

“Hiện chúng tôi đã lấy lời khai, tạm giữ phương tiện để phục vụ điều tra. Quá trình điều tra sẽ xem xét các yếu tố khách quan và chủ quan. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”, lãnh đạo Công an xã Hương Khê cho biết.

Trước đó, khoảng 13h19 ngày 28/9, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và đường ĐH94, thuộc thôn Hương Phong, xã Hương Khê, xảy ra vụ sập cổng làng.

Thông tin ban đầu, xe cẩu do tài xế Trần Văn Đ. điều khiển lưu thông qua khu vực đã va vào cổng làng thôn Hương Phong (thôn Quang Thượng cũ), khiến công trình đổ sập.

Đúng thời điểm này, chị Lê Thị G. (SN 1988, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy, chở con trai là cháu Trần Đức Th. (SN 2018, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hương Khê) đi qua.

Cổng làng đổ sập, đè trúng xe máy của hai mẹ con, khiến cháu Th. bị đứt rời bàn tay. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An để phẫu thuật.

Bàn tay đứt rời của bé trai được các bác sĩ nối tạm vào cẳng chân để nuôi dưỡng.

Do phần cẳng tay của cháu bé bị dập nát nghiêm trọng, các bác sĩ chưa thể nối lại bàn tay vì nguy cơ hoại tử phần nối.

Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật nối bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để tạm thời duy trì sự sống cho phần chi thể bị đứt rời.

Theo lãnh đạo bệnh viện, khi phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành chuyển bàn tay từ cẳng chân lên nối trở lại. Bệnh nhân cần được theo dõi thêm khoảng 5-7 ngày mới có thể đánh giá tình trạng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.