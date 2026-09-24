Vụ cơm bán trú 'toàn tóp mỡ': Trường nói do chế biến nên bị nhầm lẫn, định lượng suất ăn chưa bảo đảm

Hình ảnh món ăn trong suất ăn bán trú trưa ngày 23/9 của học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1. Ảnh: Cắt từ clip

Món thịt chiên vừng bị nhầm là tóp mỡ

Liên quan phản ánh của cha mẹ học sinh về suất ăn bán trú có món thịt được cho là "toàn tóp mỡ", bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội) cho biết, nhà trường đã báo cáo lãnh đạo xã Quảng Bị ngay sau khi tiếp nhận thông tin và tổ chức làm việc với cha mẹ học sinh cùng các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo bà Lê Thị Tuyết, hình ảnh khay thức ăn lan truyền trên mạng xã hội được cho là tóp mỡ thực chất là món thịt chiên vừng, có trong thực đơn bán trú của nhà trường.

Lý giải về sự nhầm lẫn này, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 cho biết, trong quá trình chế biến, thịt và vừng được chiên ở nhiệt độ cao khiến phần thịt chuyển sang màu vàng nhạt, kết cấu săn lại, trong khi hạt vừng không bám đều trên bề mặt thịt. Điều này khiến món ăn dễ nhầm lẫn là tóp mỡ khi quan sát qua hình ảnh.

Tại buổi làm việc, các bên tham dự đều xác nhận đây không phải suất ăn toàn là tóp mỡ như thông tin lan truyền.

Định lượng suất ăn chưa bảo đảm

Tối 23/9, Cổng thông tin Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị cho biết, Uỷ ban nhân dân xã đã nhận được thông tin phản ánh trên một số trang mạng xã hội liên quan đến chất lượng thịt lợn sử dụng tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, trong đó có nội dung cho rằng thịt lợn bị ôi, chuyển màu; học sinh phải ăn cơm với tóp mỡ và định lượng suất ăn chưa bảo đảm.

Ngay trong ngày, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị ban hành Công văn về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về chất lượng, an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1.

Uỷ ban nhân dân xã giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp Công an xã, Trạm Y tế xã, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quảng Bị 1, đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long, đại diện Hội phụ huynh và một số phụ huynh có ý kiến phản ánh trên mạng xã hội để kiểm tra, xác minh toàn bộ các nội dung được đăng tải.

Qua kiểm tra, xác minh, các bên thống nhất xác định trong số các nội dung được phản ánh có hai nội dung chưa chính xác và một nội dung về định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức 40.000 đồng/suất là có cơ sở.

Đối với nguồn gốc và chất lượng thịt lợn đầu vào, theo báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Ban phụ huynh giám sát và đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm được kiểm tra, giám sát và có hồ sơ, biên bản giao nhận. Tại thời điểm kiểm tra, thịt không phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Về thông tin học sinh được ăn tóp mỡ, qua kiểm tra cho thấy thịt được đóng nguyên túi, niêm phong, túi không rách. Nguyên liệu gồm thịt ba chỉ, thịt chân giò và thịt mông, được chế biến thành món thịt chiên vừng theo thực đơn của nhà trường.

Tuy nhiên, đối với định lượng và cách chế biến suất ăn, đoàn kiểm tra nhận thấy thực tế chưa bảo đảm như yêu cầu, phù hợp với nội dung phản ánh của phụ huynh.

Tại buổi làm việc, nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn, đại diện Hội phụ huynh và một số phụ huynh có phản ánh trên mạng xã hội đã thống nhất về những nội dung cần khắc phục.

Theo yêu cầu của phụ huynh và Uỷ ban nhân dân xã, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long cam kết triển khai các biện pháp khắc phục từ ngày 24/9.

Cụ thể, trong tuần tới, công ty sẽ tăng định lượng suất ăn ở mức tối đa, đồng thời phối hợp với nhà trường điều chỉnh, cân đối lại thực đơn. Công ty cũng cam kết thay đổi nhân sự đầu bếp từ ngày 24/9.

Đối với nguyên liệu thịt lợn, công ty cam kết từ ngày 24/9 chuyển từ sử dụng thịt lợn Meadeli sang thịt của Công ty CP theo đề nghị của Ban đại diện phụ huynh và các phụ huynh có ý kiến phản ánh.

Để có cơ sở đánh giá khách quan về chất lượng và an toàn thực phẩm, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị đã chỉ đạo lấy mẫu thịt theo nội dung phản ánh, thực hiện niêm phong và gửi đến đơn vị có chức năng để kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định.

Uỷ ban nhân dân xã cho biết, kết quả kiểm nghiệm sẽ là căn cứ để tiếp tục xem xét, đánh giá và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản nguyên liệu trước khi chế biến; bảo đảm thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đơn vị cung cấp suất ăn cũng được yêu cầu rà soát định lượng, giá trị dinh dưỡng và cơ cấu giá 40.000 đồng/suất, bảo đảm suất ăn thực tế phù hợp với thực đơn, định lượng và các nội dung đã thống nhất trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, công ty phải rà soát năng lực, chuyên môn và việc bố trí nhân sự trực tiếp chế biến suất ăn; có phương án điều chỉnh, thay thế nhân sự khi không đáp ứng yêu cầu về chất lượng chế biến và phục vụ học sinh.

Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, khẩn trương khắc phục những hạn chế được chỉ ra, đồng thời tăng cường tự kiểm tra trong toàn bộ quá trình cung cấp suất ăn cho học sinh.

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện các nội dung cam kết khắc phục của đơn vị cung cấp suất ăn và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và các sở, ngành chuyên môn theo quy định.