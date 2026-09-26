Vụ cơm bán trú 'toàn tóp mỡ': Trường ngừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn
Liên quan đến vụ cơm bán trú "toàn tóp mỡ", Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long.
Ngày 26/9, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị (Hà Nội) yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long đã cập nhật một số thông tin cơ bản từ ngày 23/9 nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận đơn hàng và chưa khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống, dẫn đến chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc.
Theo Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị, đây là vấn đề ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu từ đơn hàng - lô hàng - nhà cung cấp - thực phẩm sử dụng tại trường.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn xã, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn xã Quảng Bị dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long.
Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2026-2027 về tạm dừng, thay thế đơn vị cung cấp trong trường hợp đơn vị cung cấp không thực hiện hoặc không duy trì việc cập nhập đầy đủ, kịp thời thông tin về nguồn gốc thực phẩm trên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố.
Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bị cho biết sẽ có kế hoạch thay thế trong thời gian sớm nhất để các trường có lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo việc tổ chức bữa ăn bán trú không bị gián đoạn.
Đồng thời yêu cầu các phòng, đơn vị; các trường tiểu học trên địa bàn xã; Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/vu-com-ban-tru-toan-top-mo-truong-ngung-hop-dong-voi-don-vi-cung-cap-suat-an-179260926215928432.htm