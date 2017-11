Vụ cơ sở Mầm Xanh: Hầu hết trẻ sợ sệt, mất ngủ về đêm

Qua thăm khám sức khỏe, hầu hết trẻ được gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh có biểu hiện sợ sệt, quấy khóc, mất ngủ về đêm.

Ngày 28-11, theo hướng dẫn của UBND phường Hiệp Thành (quận 12, TP.HCM), nhiều phụ huynh cùng con em mình đã được cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện (BV) quận 12 để thăm khám, kiểm tra sức khỏe ban đầu sau khi sự việc cơ sở mầm non Mầm Xanh bị phanh phui vì bạo hành trẻ.

Các bé đã được đưa vào phòng cách ly để các bác sĩ kiểm tra thể trạng. Một vài bé bị cảm ho, sốt được phát thuốc và hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc. Riêng các bé bị đau bụng, khóc thét... được đưa đi siêu âm kiểm tra.

BS Nhan Anh Tài, Giám đốc BV Quận 12, cho biết qua thăm khám trong hai ngày, chưa phát hiện trường hợp nào có thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, đa phần các bé đều có biểu hiện sợ sệt. Qua lời kể của các phụ huynh, hầu hết trẻ đều mất ngủ về đêm, hay quấy khóc.

“Phụ huynh cần theo dõi trẻ kỹ lưỡng. Nếu có những biểu hiện như nôn ói, sốt hay bất thường về tâm lý cần phải đưa các trẻ đến BV ngay”, BS Tài khuyến cáo.

Chị T. chỉ vết sẹo trên đầu con mà con về kể do cô Linh đánh.

Chị T, phụ huynh của bé K. (5 tuổi) bị bảo mẫu Linh dùng tay nện gót chân rất mạnh xuống ghế đá xuất hiện trong clip báo Tuổi trẻ đăng tải, cho biết trên mi mắt phải và vùng đầu bên trái của bé có hai vết sẹo đã lành. Hai vết sẹo này xuất hiện khi bé K. đang được giữ tại cơ sở Mầm Xanh.

“Khi thấy vết thương, tôi gặng hỏi con thì con nói bị cô Linh đánh. Tôi đến trường hỏi cô thì cô giải thích do bé đánh nhau với bạn. Cô nói rất thương trẻ và không tin cô thì hãy chuyển chỗ khác rồi cô đưa cho 500 ngàn trị vết thương cho bé. Tôi quá thất vọng khi cô hành xử như vậy nên không lấy tiền và chuyển trường cho bé khoảng một tháng nay. Nếu con tôi còn ở chỗ cô thì không biết chuyện gì xảy ra nữa”, chị T. kể lại.

Cũng theo chị T, sau khi đưa bé K. tới thăm khám tại BV quận 12, chị sẽ tiếp tục đưa con đến BV tuyến trên vì bé có dấu hiệu bất thường về tâm lý như thường xuyên la hét một mình, dấu hiệu của chứng tự kỷ.

Trong sáng 28-11, có bảy trẻ đã được thăm khám sức khỏe. Như vậy, cho đến nay đã có 18 bé đã được thăm khám.

Trước đó, ngày 26-11, một clip về cơ sở mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ đã khiến dư luận phẫn nộ. Ngay sau khi nhận được tin này, UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành đình chỉ ngay cơ sở này. UBND quận 12 cũng chỉ đạo Công an quận 12 vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý vụ việc.

Sáng 28-12, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh để điều tra về tội "hành hạ người khác" theo Điều 110 Bộ luật Hình sự.

Cơ sở Mầm Xanh hoạt động từ năm 2014, lúc đầu ở đây chỉ nhận học sinh lứa tuổi nhà trẻ (dưới 3 tuổi) nên có tên là Lớp nhà trẻ Mầm Xanh. Đến năm 2016, lớp này đổi mô hình hoạt động là Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, chỉ nhận học sinh lứa tuổi mẫu giáo (từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi).

Tuy nhiên đoàn kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm của Lớp Mầm Xanh: Hai cô bảo mẫu không có chứng chỉ bồi dưỡng dành cho bảo mẫu như quy định; mặc dù là lớp mẫu giáo nhưng nhận cả trẻ dưới 3 tuổi.

H.LAN