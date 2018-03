Vụ cô giáo 'không nói trên lớp suốt 1 học kỳ': Thông tin mới nhất

Xung quanh thông tin cô giáo Toán ở Sài Gòn không giảng bài khi lên lớp, ông Võ Văn Hoan, chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho hay UBND thành phố sẽ chính thức có văn bản gửi sở GD&ĐT xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Nữ sinh khóc, kể về câu chuyện của lớp mình và giáo viên dạy Toán. Ảnh: Lao Động

Theo thông tin trên Zing.vn, sáng 29/3, tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội quý ba, khi được phóng viên đề cập vụ việc cô giáo lên lớp không giảng bài, ông Võ Văn Hoan, chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho hay thành phố cũng vừa nắm được sự việc này.

"UBND thành phố sẽ chính thức có văn bản gửi sở GD&ĐT xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền. Nếu có vấn đề gì khó khăn hay vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo lãnh đạo thành phố", ông Hoan nói.

Trước đó, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo ngành giáo dục với học sinh tiêu biểu TP.HCM, em Phạm Song Toàn - học sinh lớp 11A1 Trường THPT Long Thới - đã bật khóc khi kể về giáo viên dạy toán của mình: "Em không hiểu sao cô lại không nói gì với chúng em. Cô chỉ đến lớp viết bài... Hơn một học kỳ nay, chúng em hầu như phải tự học".

Ngày 28/3, trao đổi với báo Đất Việt, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP HCM) xác nhận sự việc và cho biết cô giáo mà học sinh phản ánh là cô T.T.M.C, giáo viên dạy Toán của trường.

"Qua tìm hiểu và xác minh đúng là cô C không cởi mở, ít nói chuyện trên lớp. Không những vậy, cô C còn không giảng bài mà chỉ ghi bài giảng trên bảng. Việc này, cô C cũng đã trình bày với tôi và với Sở GD-ĐT và nói lý do tại sao rồi. Cô C đã nhận trách nhiệm về mình và hứa sẽ khắc phục, sửa đổi", ông Bình nói.

Về việc này, được biết, cô C cho rằng, sở dĩ cô không giảng bài cho lớp 11A1 là "có một học sinh cũ tại đây nói bạn bè ghi âm bài giảng của cô, có gì thì tung ra đánh cô giáo".

Về những thông tin học sinh, phụ huynh phản ánh việc cô C dùng những lời lẽ hết sức phản cảm trong giáo dục, ông Bình cho rằng, ông chưa được nghe những thông tin đó. Nữ sinh Phan Song Toàn (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Long Thới) cũng chưa nói với ông những điều này.

"Có thể đó là những thông tin có từ trước khi cô C về Trường THPT Long Thới dạy, còn bây giờ tôi không nghe thấy gì cả. Bản thân tôi cũng mới về trường nên chỉ nắm tình hình từ thời điểm đó thôi", ông Bình nói thêm.

Đánh giá về năng lực chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp của cô C, vị Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới cho rằng, từ khi ông về trường, ông chưa thấy cô C có những sai phạm nghiêm trọng, việc phụ huynh có góp ý về bài giảng của cô C, ông đã thông qua giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở và cô C đã sửa.

