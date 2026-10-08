Vụ cô gái 23 tuổi tử vong vì bị đẩy khỏi ban công tầng 15 chung cư: Camera hé lộ chân tướng nghi phạm

Nathaly Ramirez (23 tuổi) được cho là đã ôm chặt con gái 8 tháng tuổi trong lúc cả hai bị đẩy khỏi ban công tầng 15 của một tòa chung cư ở New York (Mỹ), giúp em bé sống sót thần kỳ dù người mẹ không qua khỏi.

Khoảng 3h40 ngày 6/10, cảnh sát nhận được tin báo khẩn cấp tại một tòa nhà ở quận Bronx. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Ramirez và con gái đang nằm trên mặt đất phía sau chung cư với nhiều thương tích nghiêm trọng do rơi từ trên cao.

Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên người mẹ đã tử vong sau đó. Bé gái 8 tháng tuổi dù bị thương nặng nhưng hiện đã qua cơn nguy kịch và trong tình trạng ổn định.

Theo ABC7, các điều tra viên nhận định chính bản năng làm mẹ đã thôi thúc Ramirez ôm chặt con gái vào lòng khi rơi xuống. Tư thế này giúp cơ thể cô hứng chịu phần lớn lực va chạm, qua đó giảm thiểu tối đa thương vong cho đứa trẻ. Ngay cả khi được lực lượng chức năng phát hiện, người mẹ vẫn đang ôm chặt con gái trong vòng tay.

Cảnh sát xác định hai mẹ con đã bị đẩy khỏi ban công tầng 15 và hiện đang điều tra cái chết của Ramirez theo hướng một vụ án mạng.

Người dân đặt hoa và nến tưởng niệm Nathaly Ramirez bên ngoài tòa chung cư nơi cô bị sát hại vào ngày 6/10. Ảnh: CBS

Một nhân chứng sống cùng tòa nhà cho biết đã nghe thấy tiếng la hét và lời cầu cứu của nạn nhân ngay trước khi sự việc thương tâm xảy ra.

Hàng xóm thuật lại lời van xin của Ramirez: "Xin đừng làm vậy. Con tôi. Anh biết con tôi sợ mà. Hãy nhìn khuôn mặt con bé đi", ngay trước khi một tiếng hét vang lên và hai nạn nhân rơi xuống.

Ngày 7/10, Sở Cảnh sát New York xác định nghi phạm là Angel Carrasco (31 tuổi), bạn trai cũ của nạn nhân và cũng là cha ruột đứa trẻ.

Camera giám sát đã ghi lại cảnh một người đàn ông có nhân dạng giống Carrasco rời khỏi tòa nhà đúng lúc lực lượng chức năng vừa tới hiện trường.

Hiện nhà chức trách đang phát lệnh truy nã Carrasco, đồng thời cảnh báo nghi phạm này rất nguy hiểm và có thể mang theo vũ khí.

Được biết, cặp đôi từng có mối quan hệ tình cảm nhiều sóng gió. Hồi tháng 1 năm nay, hàng xóm từng nghe thấy tiếng một người đàn ông liên tục đá cửa, cố gắng xông vào căn hộ của Ramirez.