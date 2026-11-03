Vụ chuỗi phòng tập California đóng cửa hàng loạt: Hội viên lo mất trắng tiền tỷ

Chưa hẹn ngày trở lại

Có mặt ở Việt Nam từ năm 2007, giai đoạn đỉnh cao California có khoảng 35 phòng tập. Không tính các chi nhánh đã đóng cửa từ trước, tháng 10/2026, Cali thông báo tạm ngưng hoạt động tại hầu hết cơ sở trên cả nước (TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.Đồng Nai).

Các dấu hiệu cho thấy chuỗi của Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California đang gặp vấn đề đã xuất hiện từ lâu. Trong tháng 7/2026, chuỗi Cali xác nhận dừng hoạt động 4 phòng tập. Cuối tháng 9, nhiều hội viên VIP lên mạng "bóc phốt" khi khăn, quần áo tập và nước uống vốn miễn phí đã bị cắt ở nhiều nơi. Từ ngày 12/10, một số lớp yoga và lớp nhóm thu thêm phụ phí 20.000 đồng mỗi học viên, sau đó bị phản ứng dữ dội phải bãi bỏ quy định.

Ông Dane Fort trong video xin lỗi hội viên đăng ngày 19/10

Ngày 19/10, ông Dane Fort, CEO của Tập đoàn FLG Việt Nam (đơn vị sở hữu chuỗi California Fitness & Yoga) đăng video xin lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm. Trong video, ông này nói "California đã theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá” và xin 30 ngày để tái cấu trúc. Từ tối 23/10, hàng loạt hội viên trên cả nước bắt đầu nhận được tin nhắn thông báo tạm ngưng các phòng tập. Đến ngày 30/10, Cali chỉ còn 2 phòng tập hoạt động (đều ở TPHCM); cả 9 cơ sở ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác đều đã đóng cửa.

Một hội viên (40 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết, cuối tháng 8/2026, chị đến một phòng tập California Fitness & Yoga, được tư vấn và sau đó đã thanh toán 104 triệu đồng mua gói tập trọn đời. Mới tập được hơn 10 buổi, ngày 25/10 chị nhận được thông báo phòng tập tạm dừng hoạt động. Lo lắng, chị gọi cho nhân viên tư vấn hay tổng đài đều không ai bắt máy.

Trao đổi với chúng tôi, hầu hết người sử dụng dịch vụ của California Fitness & Yoga đều kể những câu chuyện giống nhau: nhân viên tư vấn nhiều lần, gói sau dài hơn và đắt hơn gói trước, có gói tập trọn đời với nhiều ưu đãi, sử dụng tất cả dịch vụ ở bất kỳ cơ sở nào của Cali.

Tên chuỗi California Fitness & Yoga của một phòng tập

Với hội viên đã bỏ tiền để mua các gói tập, chuỗi đưa ra bản khảo sát về gói 599.000 đồng/tháng để xem xét mở lại 3 phòng tập là Ba Tháng Hai (TPHCM), Trần Duy Hưng và Times City (Hà Nội). Mỗi nơi cần 3.000 hội viên sẵn sàng, đủ số cũng chưa chắc mở. Khảo sát hỏi hội viên có cân nhắc gói mới trong 12 tháng không, kèm bảo lưu quyền lợi hoặc đổi phần chưa dùng sang dịch vụ khác, hay tiếp tục chờ; không lựa chọn nào nói đến hoàn tiền. "Nay doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ như cam kết, lại đưa ra phương án để hội viên lựa chọn đóng thêm tiền, tôi không đồng ý”, một hội viên đã chi hơn 300 triệu đồng ở Hà Nội cho biết.

Tối 31/10, Cali thông báo mở lại 2 chi nhánh khác từ ngày 05/11 là Lapen Center Vũng Tàu (TPHCM) và Pegasus Plaza Biên Hòa (TP.Đồng Nai), trong đó có đoạn: "Các câu lạc bộ còn lại sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động" và chưa hẹn ngày trở lại.

Trong khi đó, nhân viên của Cali cũng đang mòn mỏi chờ lương. Một nhân viên tư vấn ở Hà Nội cho biết, anh và nhiều đồng nghiệp bị nợ lương 5 tháng, tính từ tháng 6/2026. "Rất nhiều nhân viên đang bị nợ lương, trong khi khách nhiều người đóng vài trăm triệu, thấy phòng tập đóng cửa họ bức xúc gọi điện chất vấn suốt ngày", anh nói.

Ở TPHCM, một huấn luyện viên cá nhân (35 tuổi) phản ánh bị nợ hơn 70 triệu đồng tiền lương các tháng 7, 8 và 9. Anh kể đã dùng hết tiền tiết kiệm, phải vay mượn. Có hội viên hỏi vì sao sụt cân, anh chỉ đáp đang giảm cân, thực tế là phải cắt bớt tiền ăn. Đầu tháng 10, anh nghỉ không hưởng lương, đi tìm công việc phổ thông.

Trang đăng ký gói tập theo tháng trên website của chuỗi

Một quản lý cấp cao gắn bó với chuỗi 16 năm cho biết, công ty còn nợ anh hơn 80 triệu đồng tiền lương, hoa hồng. "Anh em đã thể hiện trách nhiệm bằng việc tiếp tục làm việc, công ty cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống của họ”, người này nói. Anh tập hợp gần 60 nhân viên ký tên gửi thư yêu cầu công ty giải quyết trong ngày 28/10, nếu không sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

Theo thư điện tử nhiều nhân viên cung cấp cho chúng tôi, Ban quản trị Công ty Cali từng hẹn bắt đầu trả lương, hoa hồng tồn đọng chậm nhất ngày 25/10. Sau ngày này, ông Dane Fort tiếp tục gửi thư cho biết chưa thể trả lương, lấy lý do thủ tục liên quan đến khoản đầu tư kéo dài hơn dự kiến, khẳng định nhà đầu tư chưa rút lui.

Chiều 29/10, nhiều nhân viên chuỗi phòng tập Cali tập trung ở Hà Nội và TPHCM ký đơn kiến nghị về nợ lương, hoa hồng và chậm đóng bảo hiểm. Thư được gửi vào sáng 30/10 đến Thanh tra, Sở Nội vụ và cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) của 2 thành phố.

Chậm đóng bảo hiểm xã hội hàng tỷ đồng

Trên các danh sách chậm đóng do BHXH TPHCM công khai, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California đã nợ khoảng 6,5 tỷ đồng với 608 lao động ở số liệu đến cuối tháng 4/2026. Đến ngày 30/9, số nợ BHXH tăng mạnh lên 9 tỷ đồng, với 416 lao động hợp đồng. Hiện Công ty Cali đã chậm đóng BHXH 7 tháng, đứng thứ 28 trong danh sách 100 đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên với khoản nợ lớn.

Một hội viên đọc thông báo tạm ngưng trước cửa câu lạc bộ ở Landmark 81 (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), tháng 10/2026

Chi nhánh của Công ty Cali ở Hà Nội cũng chậm đóng BHXH hàng tỷ đồng cho khoảng 300 lao động; trong khi danh sách của Thuế TPHCM cho biết chuỗi phòng gym đang nợ thuế hơn 4,35 tỷ đồng, tính đến kỳ tháng 9. Theo BHXH TPHCM, khi đơn vị chậm đóng, người lao động có thể bị chậm hoặc không được giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.

Nhiều luật sư đã lên tiếng khuyên nhân viên Công ty Cali giữ hợp đồng, bảng lương và thông tin quá trình đóng BHXH trên ứng dụng VssID. Tranh chấp tiền lương phải qua hòa giải viên lao động trước khi khởi kiện; người lao động có thể đến Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM để được tư vấn trình tự thủ tục thực hiện.

Theo bà Phan Thị Việt Thu (nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM), đối với hội viên muốn lấy lại phần tiền chưa dùng, trước hết cần giữ đủ hợp đồng, hóa đơn, sao kê, tin nhắn và thông báo tạm ngưng. Riêng thông báo tạm ngưng, khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 buộc bên cung cấp dịch vụ liên tục, khi phải ngừng dịch vụ, báo trước chậm nhất 3 ngày làm việc về thời gian ngừng và thời gian cung cấp lại, trừ trường hợp bất khả kháng.

Bước tiếp theo, cũng theo bà Thu, là gửi văn bản yêu cầu hoàn tiền đến đúng pháp nhân ghi trên hợp đồng, kèm thời hạn trả lời, mỗi người một đơn riêng vì số tiền và thời hạn sử dụng của mỗi người khác nhau. Cơ sở là khoản 3 Điều 42 của luật này: với dịch vụ liên tục, tức có thời hạn từ 3 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn, trừ khi hai bên thỏa thuận khác, người tiêu dùng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, thông báo cho bên cung cấp và chỉ trả phần đã dùng.

Giải đáp một trường hợp khách đòi hoàn tiền khi cơ sở chuyển địa điểm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) cho biết: nếu gói tập thuộc loại hợp đồng này, khách có cơ sở đề nghị chấm dứt hợp đồng và yêu cầu hoàn phần giá trị chưa dùng; số tiền còn tùy hợp đồng, không thể cứ chia đều. Bên cạnh đó, văn bản nên nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng, số tiền đề nghị hoàn và căn cứ tính toán.

Theo bà Thu, điểm mấu chốt nằm ở hợp đồng: nếu hợp đồng có điều khoản cho doanh nghiệp được đóng cửa vì kinh doanh thua lỗ, người tiêu dùng sẽ rất khó đòi lại tiền. Không được giải quyết, hội viên có thể nhờ Sở Công thương, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng hỗ trợ hoặc khởi kiện.

Khoản 1 Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, về xử lý hành vi chậm đóng: "Bắt buộc đóng đủ số tiền chậm đóng; nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng và số ngày chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp". Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 10/9/2026): "Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng"; theo Điều 7, mức phạt với tổ chức bằng 2 lần. Điểm b khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019: người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước khi "không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn", trừ trường hợp tại khoản 4 Điều 97.