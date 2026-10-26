Vụ chồng sát hại vợ trong đêm tại Đồng Nai: Hé lộ nguyên nhân ban đầu, danh tính nghi phạm vừa bị bắt giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hưng Thịnh vào chiều tối 25/10, khiến một người phụ nữ tử vong. Nghi phạm là chồng nạn nhân, đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi gây án.

Đến sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai phối hợp với Viện kiểm sát và Công an xã Hưng Thịnh tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Lao động

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã tạm giữ H.M.D. (sinh năm 1987, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hưng Thịnh) để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, D. và chị N.T.H.T. (sinh năm 1989) là vợ chồng, cùng sinh sống tại địa chỉ trên. Thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, chị T. thường xuyên trở về nhà bố mẹ ruột. D. nhiều lần khuyên can, yêu cầu vợ quay về nhưng chị T. không đồng ý.

Chiều muộn 25/10, sau khi đi mua đồ về nhà, D. thấy chị T. lấy xe máy rời đi nên tiếp tục khuyên vợ ở lại. Tuy nhiên, chị T. vẫn điều khiển xe máy bỏ đi.

Bực tức vì vợ không nghe lời, D. vào bếp lấy một con dao rồi điều khiển xe máy đuổi theo. Khi đuổi kịp, D. chặn xe chị T. để nói chuyện, đồng thời tiếp tục yêu cầu vợ quay về nhà.

Thấy chị T. vẫn kiên quyết rời đi, D. dùng dao tấn công vợ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, D. đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Tối 25/10, lực lượng chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.