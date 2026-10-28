Vụ chồng sát hại vợ trong đêm tại Đồng Nai: Hé lộ chân tướng nghi phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Minh Duy, sinh năm 1987, thường trú: ấp Bàu Hàm, xã Bàu Hàm, thành phố Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Huỳnh Minh Duy. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó. vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25/10/2026, tại ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai, do phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng, Huỳnh Minh Duy đã xảy ra cãi nhau chị Ng. Th. H. Th., (sinh năm 1989, là vợ của Duy) ngụ xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai.

Sau khi cãi nhau, chị Th. bỏ đi khỏi nhà thì Duy lấy một con dao chặt thịt có sẵn trong nhà, đuổi theo rồi dùng dao tấn công vào người chị Th. làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Huỳnh Minh Duy đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Lao động

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.