Vụ chìm tàu trên biển Java: Số người thiệt mạng tăng lên 64

Thân nhân của hành khách trên tàu Virgo Transport 8 cung cấp thông tin cho cảnh sát sau vụ việc. Ảnh: THX/TTXVN phát.

Theo quan chức Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) Yudhi Bramantyo, tàu Virgo Transport 8 chở 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn, mất liên lạc với công ty vận tải sau khi rời Surabaya trên đảo Java, hướng đến Banjarmasin trên đảo Borneo.

Trong tổng số 243 người trên tàu, 172 người đã được đưa khỏi tàu, trong đó 108 người sống sót và 64 người thiệt mạng. Riêng trong ngày 26/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể bên trong con tàu bị chìm và 7 thi thể dạt vào bờ.

Lực lượng cứu hộ chuyển hành khách được giải cứu sau vụ lật tàu trên biển Java, Indonesia ngày 13/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát.

Ông Yudhi cho biết hoạt động tìm kiếm sẽ được kéo dài thêm 7 ngày và được đánh giá lại sau mỗi 3 ngày, dựa trên tình hình thực tế và khả năng tiếp tục phát hiện nạn nhân.

Tại Indonesia, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên biển thường được triển khai trong 7 ngày, song có thể gia hạn nếu cơ quan chức năng nhận định vẫn còn khả năng tìm thấy nạn nhân.

Tai nạn hàng hải thường xuyên xảy ra tại Indonesia, quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo và phụ thuộc lớn vào vận tải đường thủy phục vụ đi lại và du lịch. Các tiêu chuẩn an toàn chưa được thực hiện nghiêm và thời tiết diễn biến khó lường được cho là những yếu tố thường góp phần gây ra các vụ tai nạn.