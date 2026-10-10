Vụ chìm tàu cá ở Quảng Trị: Ngư dân kể lại hành trình 8 giờ vật lộn trên biển

Ngư dân Nguyễn Mạnh Cường trở về với gia đình an toàn

Kể lại hành trình gần 8 giờ vật lộn trên biển, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, khi tàu chìm giữa sóng to gió lớn, anh vô cùng hoảng sợ. Nhưng nỗi sợ phải nhường chỗ cho ý chí sinh tồn, trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, anh đã kịp bám lấy chiếc phao trên tàu, cố gắng bơi vào bờ với suy nghĩ duy nhất: phải sống.

“8 giờ lênh đên trên biển, tôi chỉ mong nhìn thấy bờ. Dù không biết phía trước còn bao xa, tôi vẫn ráng bằng mọi giá phải bơi vào bờ, trở về với vợ con và gia đình”, anh Cường chậm rãi kể.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thăm hỏi, động viên ngư dân Nguyễn Mạnh Cường

Như Báo SGGP đã thông tin, trưa 9-10, tàu cá QB-93230-TS do ngư dân Nguyễn Mạnh Cường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang trên đường vào cửa Gianh thì bất ngờ bị chìm, cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

“Khi thấy tàu chìm dần, 4 ngư dân trên tàu vội gọi điện báo tin cho người thân về vị trí tàu gặp nạn, đồng thời tìm cách cứu tàu nhưng bất thành. Nước biển liên tục tràn vào khiến tàu nhanh chóng chìm. Trong tình thế nguy cấp, tôi chỉ vớ lấy chiếc phao trên tàu”, anh Cường nhớ lại.

Tàu cá QB-93230-TS chìm gần cửa Gianh nên anh Cường có thể nhìn thấy đất liền để định hướng. Đó cũng là động lực để anh tiếp tục bơi giữa biển lạnh, dù cơ thể dần kiệt sức vì đói và rét.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh động viên ngư dân Nguyễn Mạnh Cường

Sau gần 8 giờ lênh đênh giữa biển, đến khoảng 19 giờ 30 ngày 9-10, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường đã bơi được đến bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Chính quyền và người dân địa phương đã hỗ trợ áo quần và đưa anh về nhà an toàn.

Ngay khi thấy chồng trở về an toàn, chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa, vợ anh Cường xúc động và vui mừng ôm chầm lấy anh.

Trước đó, sau khi nhận thông tin chồng gặp nạn, chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm chồng bị mất tích trên biển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh lập tức phát thông báo kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trong khu vực tàu chìm phối hợp tìm kiếm, đồng thời triển khai lực lượng tuần tra hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Các tàu cá tham gia tìm kiếm ngư dân Nguyễn Mạnh Cường tại khu vực cửa Gianh, chiều 9-10

Ngay sau khi nhận thông tin ngư dân Nguyễn Mạnh Cường vào bờ an toàn, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi, động viên ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, trở về an toàn.