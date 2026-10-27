Vụ chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng: Vì sao luật sư kiến nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần?

Chiều 27/10, sau hơn một ngày Hội đồng xét xử làm thủ tục và đại diện VKSND công bố cáo trạng, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM) cùng 187 bị cáo khác về nhiều tội danh trong đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng chuyển sang xét hỏi.

Bị cáo Phó Đức Nam.

Trước khi tòa tiến hành tố tụng, nhóm luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đã gửi đơn kiến nghị cấp sơ thẩm đề nghị cho trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo. Theo luật sư, điều này nhằm làm rõ tình trạng tâm thần của Mr Pips tại thời điểm thực hiện hành vi.

Trong đơn, các luật sư cho rằng, quá trình làm việc với bị cáo Nam, gia đình bị cáo và nghiên cứu hồ sơ bệnh án, tài liệu y khoa, văn bản của Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội do gia đình bị cáo cung cấp, luật sư nhận thấy có căn cứ khách quan thể hiện bị cáo có tiền sử bệnh lý tâm thần.

Cụ thể, Phó Đức Nam được phát hiện, thăm khám và điều trị trong thời gian dài trước khi vụ án xảy ra. Hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị trong thời gian bị tạm giam. Đồng thời, khi nghiên cứu các bản kết luận điều tra và cáo trạng, các luật sư thấy, những tài liệu này chưa thể hiện việc cơ quan tố tụng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nam.

Khoảng 200 luật sư tham gia tố tụng phiên tòa.

Cũng theo các luật sư, chưa có căn cứ chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của bị cáo trước, trong và sau thời điểm thực hiện hành vi bị cáo buộc.

Nhóm bào chữa còn cho rằng, một số người thân (ông ngoại, dì ruột, em họ...) của Phó Đức Nam có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt. Có người đã mất, người đang được điều trị bệnh tại bệnh viện tâm thần.

Tiếp đó, khoảng năm 2013, bị cáo Nam có những biểu hiện, triệu chứng của bệnh tâm thần đã được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Alexandra (Singapore). Sau khi về Việt Nam, bị cáo được khám, điều trị ở nhiều bệnh viện.

Ngoài ra, một số hàng xóm của gia đình bị cáo Nam cũng xác nhận việc anh ta có các dấu hiệu bị cho là tâm thần như: Ngại tiếp xúc với mọi người, có giai đoạn hưng phấn quá mức, nói nhanh, nói nhiều, bốc đồng, dễ nổi giận...

Các luật sư bổ sung, quá trình bị khởi tố, tạm giam, bị cáo Nam vẫn uống thuốc hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Do đó, luật sư đề nghị cơ quan tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Dòng người gồm bị hại, người liên quan... xếp hàng làm thủ tục vào phòng xử án.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ bị xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Theo cáo buộc, Nam là chủ mưu xây dựng, tổ chức mô hình lừa đảo để hoạt động tại Việt Nam.

Bị cáo cùng đồng phạm thuê văn phòng rồi tuyển nhân viên để tạo lập 36 trang web và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Nam và đồng bọn đã thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa dòng tiền, trùm đường dây lừa đảo Phó Đức Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi sang ngoại tệ hơn 1,7 triệu USD và khoảng trên một triệu đô la Singapore.