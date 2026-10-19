Vụ cháy xóm trọ ở Đại Mỗ: 'Đừng để mất bò mới lo làm chuồng'

Sáng 19/10/2026, đám cháy bùng phát tại khu vực gần ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Lửa nhanh chóng lan vào các công trình tạm, khiến nhiều người đang sinh sống tại đây phải khẩn trương di chuyển đồ đạc.

Theo báo cáo của UBND phường Đại Mỗ gửi UBND Thành phố Hà Nội, chính quyền nhận tin báo cháy lúc 7 giờ 47 phút. Đến khoảng 8 giờ 08 phút, các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4, 13 và 15 tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy với 6 xe chữa cháy và 1 xe chở bơm nổi.

Theo báo cáo, đám cháy xuất phát từ việc cháy rác, sau đó lan vào khu vực lán tạm, với diện tích khoảng 450 m2. Bước đầu, lực lượng chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Đám cháy bùng lên dữ dội, nhìn từ trên cao nhiều dãy nhà trọ, lán tạm quây tôn mọc san sát nhau.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên tại hiện trường cho thấy, nhiều công trình quây tôn, được sử dụng làm phòng trọ, nhà xưởng. Một số khu vực có dấu hiệu san lấp, lấn chiếm ao hồ để dựng công trình tạm nằm san sát nhau.

Theo phản ánh của người dân, các công trình đã tồn tại từ lâu và được sử dụng làm nơi cho công nhân, người lao động thuê trọ Vì vậy, việc mô tả khu vực này là các “lán tạm” chưa phản ánh đầy đủ hiện trạng sử dụng. Khi công trình dựng tạm trở thành nơi ở của nhiều người trong thời gian dài, vấn đề không chỉ là trật tự xây dựng, mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản và điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Thông tin với phóng viên, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ cho biết, địa phương đã tháo dỡ các lán trại quây tôn lấn chiếm vi phạm gần hiện trường vụ cháy.

Việc tháo dỡ công trình vi phạm là cần thiết, nhưng điều đáng nói là những công trình này đã tồn tại trong thời gian dài. Vì sao vi phạm chưa được xử lý dứt điểm trước khi hỏa hoạn xảy ra? Đây là vấn đề cần được chính quyền địa phương làm rõ, cùng với trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trên địa bàn.

Người dân trong xóm trọ vận chuyển đồ đạc ra khởi đám cháy.

Các cơ quan chức năng cần xác minh nguồn gốc đất, tính pháp lý của công trình, hoạt động cho thuê và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, cần rà soát các khu nhà trọ, nhà xưởng quây tôn còn lại, kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy, lối thoát nạn và khả năng tiếp cận của lực lượng cứu hỏa.

Hiện trường xóm trọ quây tôn tan hoang sau vụ cháy ở Đại Mỗ

Vụ cháy tại khu nhà trọ quây tôn ở ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ (Hà Nội) sáng 19/10 khiến nhiều lán trọ cùng đồ đạc sinh hoạt bị thiêu rụi, để lại khung cảnh tan hoang, nhiều người dân thất thần trước tài sản mất trắng.

Ngày 24/9/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 363 về tổng kiểm tra, rà soát và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Kế hoạch yêu cầu ưu tiên xử lý các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng; đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc “rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả”.

Vụ cháy tại phường Đại Mỗ cho thấy công tác rà soát, xử lý vi phạm cần được thực hiện thường xuyên, thực chất, thay vì chỉ được đẩy mạnh sau khi sự cố xảy ra. Bên cạnh việc làm rõ nguyên nhân vụ cháy, cần xác định trách nhiệm quản lý đối với những công trình tồn tại kéo dài, ngăn nguy cơ tương tự tái diễn. Không thể để việc xử lý vi phạm chỉ bắt đầu khi hỏa hoạn đã xảy ra.