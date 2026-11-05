Vụ cháy trường THCS Kim Liên: Phát hiện một người đã tử vong

Chiều 5/11, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trường THCS Kim Liên, phường Kim Liên. Thời điểm đám cháy bùng phát, bên trong trường có người bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện một nạn nhân đã tử vong.

Theo đó, khoảng 12h18 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, đồng thời triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Đội Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng được điều động phối hợp xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo thông tin từ cảnh sát, chỉ khoảng 4 phút sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng cứu hộ xác định đám cháy bùng phát tại một căn nhà cấp một, bên trong có người đang bị mắc kẹt.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Bên cạnh việc khẩn trương dập lửa, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa học sinh tại các khu nhà học ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển đến nơi an toàn. Đồng thời, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng được triển khai nhằm hỗ trợ các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong lúc triển khai tìm kiếm và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện một nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Sau đó, thi thể được bàn giao cho lực lượng y tế để xử lý theo quy định.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác điều tra, xác minh danh tính người tử vong, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn để xử lý theo đúng quy định pháp luật.