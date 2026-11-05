Vụ cháy Trường THCS Kim Liên: Nhân chứng kể phút bật tường, leo mái tôn dập lửa

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Gần 2 giờ sau vụ cháy dãy lớp học tạm tại Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội), anh Nguyễn Hữu Chuẩn - nhân viên kỹ thuật tòa nhà VCCI (số 9 Đào Duy Anh) - vẫn còn lấm lem muội than sau khi tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Anh Chuẩn kể lại, khoảng 12h18 ngày 5/11, khi thấy khói bốc lên từ dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, anh cùng 20 nhân viên của tòa nhà lập tức triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy nhằm ngăn nguy cơ ngọn lửa lan sang khu vực tòa nhà.

Nhiều nhân viên kỹ thuật của tòa nhà kế bên Trường THCS Kim Liên tham gia chữa cháy

Sau đó, anh Chuẩn cùng các đồng nghiệp trèo lên bức tường ngăn cách giữa tòa nhà và trường học, dùng vòi chữa cháy phun nước sang dãy nhà tạm.

"Lúc đó khói vàng, khói đen bốc ra rất nhiều từ bên trong. Anh em chúng tôi nhanh chóng phối hợp, người mở van nước, người cầm vòi phun nước sang khu vực cháy", anh Chuẩn nói.

Anh Chuẩn cho biết, đây không phải lần đầu anh tham gia hỗ trợ chữa cháy. Trước đó, anh từng hỗ trợ khống chế một vụ cháy tại khu vực chợ ở Linh Đàm.

Nhiều người còn leo lên nóc dãy nhà tạm dập lửa.

Đồng thời, nhiều nhân viên Bệnh viện Đông Đô cũng khẩn trương tham gia hỗ trợ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường THCS Kim Liên.

Anh Lý Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo cháy, anh đã nhanh chóng huy động nhân viên phối hợp ứng phó.

Một số nhân viên kỹ thuật của bệnh viện cùng nhân viên tòa nhà VCCI mang vòi chữa cháy, trèo qua tường để tiếp cận hiện trường, phun nước nhằm khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng.

Sau khi đám cháy được khống chế, bệnh viện tiếp tục điều động nhân viên y tế cùng xe cứu thương đến hiện trường, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu những người bị nạn.

"Chúng tôi chỉ mong sẽ không có bất cứ thiệt hại nào về người trong vụ cháy", anh Tuấn nói.

Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa

Liên quan đến vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy đến triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà 1 tầng, bên trong có người mắc kẹt.

Toàn cảnh dãy nhà tạm trong khuôn viên trường THCS Kim Liên.

Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện một người đã tử vong và bàn giao thi thể cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.